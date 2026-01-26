MUSKOV AI CHATBOT

EU otvara istragu o Groku

L. Š. / Hina

26.01.2026 u 12:22

Elon Musk, Grok
Elon Musk, Grok Izvor: Profimedia / Autor: Algi Febri Sugita / Zuma Press
Europska komisija pokrenula je istragu o Groku, AI chatbotu Elona Muska zbog proizvodnje eksplicitnih slika, izjavila je u ponedjeljak Regina Doherty, irska zastupnica u Europskom parlamentu

Istragom će se utvrditi je li X ispunio svoje obveze prema digitalnom zakonodavstvu EU-a, posebno zahtjeve koji se odnose na ublažavanje rizika, upravljanje sadržajem i zaštitu temeljnih prava, rekla je zastupnica. Iz Komisije još nisu odgovorili na upit o potvrdi je li istraga otvorena.

Ni X nije odgovorio na zahtjev za komentar poslan e-poštom u ponedjeljak. 'Ovaj slučaj problematizira ispunjavaju li platforme svoje zakonske obveze pravilne procjene rizika i sprječavanja širenja ilegalnog i štetnog sadržaja', rekla je Doherty iz Europske pučke stranke u izjavi poslanoj e-poštom.

Komisija je ranije ovog mjeseca izjavila da su slike razodjevenih žena i djece, koje je stvorila umjetna inteligencija, a koje se dijele na Muskovoj društvenoj mreži X-u, nezakonite i šokantne, čime je stala uz mnoge diljem svijeta koji su tu praksu osudili.

Doherty je rekla da su slike otkrile opću slabost u načinu na koji se reguliraju i provode tehnologije umjetne inteligencije koje su u stalnom razvoju. 'Europska unija ima jasna pravila za zaštitu ljudi na internetu. Ta pravila moraju nešto značiti u praksi, posebno kada se moćne tehnologije primjenjuju u velikim razmjerima. Nijedna tvrtka koja posluje u EU nije iznad zakona', dodala je.

