WhatsApp na meti Europske komisije: Traže suzbijanje štetnog sadržaja

Komisija je ranije ovog mjeseca najavila da razmatra takav potez, budući da je WhatsApp u prvih šest mjeseci 2025. imao prosječno 51,7 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika svojih kanala u Europskoj uniji, što je iznad praga od 45 milijuna korisnika utvrđenog DSA-om.

DSA zahtijeva od takvih velikih platformi da učine više u borbi protiv nezakonitog i štetnog sadržaja.