Privremeni šef NASA-e: Dosta je ekologije, idemo na Mjesec i Mars

Vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy izjavio je da će se agencija postupno povući iz klimatskih istraživanja i usmjeriti gotovo isključivo na istraživanje svemira. Njegove riječi poklapaju se s proračunskim prijedlogom predsjednika Donalda Trumpa, koji predviđa drastične rezove NASA-inim znanstvenim inicijativama, osobito u segmentu Earth Science programa.

Govoreći za Fox Business 14. kolovoza, Duffy je naglasio kako je misija NASA-e prvenstveno svemirska eksploracija. 'Sve klimatske znanosti i sve ostale prioritete koje je prošla administracija gurala u NASA-i - to ćemo staviti sa strane', rekao je Duffy. 'Sav znanstveni rad bit će usmjeren na istraživanje, jer je to razlog postojanja NASA-e. Mi postojimo da istražujemo, a ne da se bavimo svim tim zemaljskim znanostima.'

Fokus na Mjesec, Mars i eru nakon ISS-a

Duffy je kritizirao dosadašnji 'švedski stol prioriteta' NASA-e te najavio da će buduća znanost biti fokusirana na misije prema Mjesecu, Marsu i odredištima u niskoj Zemljinoj orbiti, nakon planirane dekomisije Međunarodne svemirske postaje (ISS) koja se očekuje poslije 2030. godine. On je podsjetio na inspirativni učinak Apollo misija, povukavši paralelu s aktualnim programom Artemis, čiji je cilj povratak astronauta na Mjesec.

Prilikom posjeta NASA-inom Johnson Space Centeru u Houstonu 18. kolovoza, Duffy je donekle ublažio izjave, naglasivši da će druge agencije moći preuzeti vodeću ulogu u klimatskoj znanosti. Dodao je da to ne znači da NASA neće izvršavati zadatke koje joj Kongres dodijeli, ali je istaknuo da je upravo NASA jedina institucija sposobna provoditi ljudska svemirska istraživanja.