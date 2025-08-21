Privremeni šef NASA-e: Dosta je ekologije, idemo na Mjesec i Mars

Američka svemirska agencija preko četrdeset je godina prednjačila u proučavanju zemaljskih vremenskih sustava i klimatskih promjena, no to bi se uskoro moglo promijeniti
Vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy izjavio je da će se agencija postupno povući iz klimatskih istraživanja i usmjeriti gotovo isključivo na istraživanje svemira. Njegove riječi poklapaju se s proračunskim prijedlogom predsjednika Donalda Trumpa, koji predviđa drastične rezove NASA-inim znanstvenim inicijativama, osobito u segmentu Earth Science programa.
Govoreći za Fox Business 14. kolovoza, Duffy je naglasio kako je misija NASA-e prvenstveno svemirska eksploracija. 'Sve klimatske znanosti i sve ostale prioritete koje je prošla administracija gurala u NASA-i - to ćemo staviti sa strane', rekao je Duffy. 'Sav znanstveni rad bit će usmjeren na istraživanje, jer je to razlog postojanja NASA-e. Mi postojimo da istražujemo, a ne da se bavimo svim tim zemaljskim znanostima.'
Fokus na Mjesec, Mars i eru nakon ISS-a
Duffy je kritizirao dosadašnji 'švedski stol prioriteta' NASA-e te najavio da će buduća znanost biti fokusirana na misije prema Mjesecu, Marsu i odredištima u niskoj Zemljinoj orbiti, nakon planirane dekomisije Međunarodne svemirske postaje (ISS) koja se očekuje poslije 2030. godine. On je podsjetio na inspirativni učinak Apollo misija, povukavši paralelu s aktualnim programom Artemis, čiji je cilj povratak astronauta na Mjesec.
Prilikom posjeta NASA-inom Johnson Space Centeru u Houstonu 18. kolovoza, Duffy je donekle ublažio izjave, naglasivši da će druge agencije moći preuzeti vodeću ulogu u klimatskoj znanosti. Dodao je da to ne znači da NASA neće izvršavati zadatke koje joj Kongres dodijeli, ali je istaknuo da je upravo NASA jedina institucija sposobna provoditi ljudska svemirska istraživanja.
Rezovi Earth Science programa
NASA je desetljećima bila najveći svjetski pružatelj klimatskih i meteoroloških podataka, no Trumpov je plan ograničiti tu ulogu. Već u prvom mandatu postojale su inicijative za gašenje misija poput Orbiting Carbon Observatory 3 (OCO-3) i CLARREO Pathfinder, dok aktualni prijedlog proračuna za fiskalnu 2026. predviđa rez od 47 posto u ukupnom financiranju znanosti, s više od polovice sredstava manje za Earth Science.
Takvi rezovi ugrožavaju dugoročne podatkovne zapise o razini mora, ugljičnom ciklusu i dinamici atmosfere. Zagovornici preusmjeravanja smatraju da bi NOAA (Nacionalna uprava za oceane i atmosferu) mogla preuzeti glavnu ulogu u klimatskom nadzoru, čime bi se NASA oslobodila za fokus na svemirske projekte.
Unatoč političkim pritiscima, pojedine ključne misije ipak su uspjele biti realizirane. OCO-3 je 2019. instaliran na Međunarodnoj svemirskoj postaji i prati razine ugljikova dioksida. Sentinel-6 Michael Freilich lansiran je 2020. i mjeri porast razine mora, dok je Landsat 9, lansiran 2021., nastavio pet desetljeća dugu tradiciju kontinuiranog snimanja Zemljine površine. Sve tri misije i dalje funkcioniraju, no prijedlog rezova mogao bi ugroziti gotovo 40 aktivnih i planiranih NASA-inih znanstvenih misija, što bi značilo najveće smanjenje znanstvenog portfelja agencije u povijesti i ozbiljan udarac globalnim klimatskim istraživanjima.
Konačnu odluku donosi Kongres
Budućnost klimatskih misija sada ovisi o Kongresu koji donosi konačnu odluku o odobravanju NASA-inog proračuna. Očekuje se da će odluke biti donesene do listopada, kada počinje nova fiskalna godina, no već sada dolazi do otpora u oba doma prema najdubljim predloženim rezovima.
Unutar NASA-e raste zabrinutost među zaposlenicima i upravom. Oni koji rade na misijama predviđenima za gašenje već su primili službene obavijesti o mogućem prestanku financiranja nakon 30. rujna, piše Gizmodo.