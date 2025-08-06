Svemirska utrka se zahuktava: NASA gradi nuklearni reaktor na Mjesecu, reagirao i Korado Korlević

Privremeni upravitelj NASA-e Sean Duffy dao je nalog za ubrzavanje rada na projektu postavljanja nuklearnog reaktora na Mjesec. Cilj tog poteza je osigurati energetske kapacitete potrebne za dugoročne misije i osigurati prednost SAD-a u sve izraženijoj svemirskoj utrci s Kinom i Rusijom.

Prema dokumentu datiranom 31. srpnja, koji je došao u posjed CNN-a, Duffy je upozorio na potrebu da SAD ostane ispred dviju suparničkih svemirskih sila koje su, prema njegovim riječima, već tri puta zajednički najavile planove za razvoj sličnog nuklearnog projekta do sredine 2030-ih.

Upozorenje uključuje mogućnost da neka druga zemlja, ako prva postavi reaktor na Mjesec, proglasi 'zonu isključenja', čime bi praktično spriječila SAD u realizaciji vlastitih ciljeva kroz program Artemis. Taj bi scenarij mogao usporiti američke napore da dugoročno prisustvo na Mjesecu pretvore u odskočnu dasku za buduće misije prema Marsu.

'Utrkujemo se za Mjesec, u utrci smo s Kinom', izjavio je Duffy na konferenciji o dronovima. 'A za bazu na Mjesecu potrebna nam je energija.'

To je prva velika inicijativa koju je Duffy pokrenuo otkako je preuzeo vodstvo NASA-e u srpnju (uz dužnost ministra prometa), što je potez koji je izazvao određene kritike s obzirom na izazove s kojima se suočava sektor civilnog zrakoplovstva.