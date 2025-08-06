Svemirska utrka se zahuktava: NASA gradi nuklearni reaktor na Mjesecu, reagirao i Korado Korlević

Privremeni upravitelj NASA-e Sean Duffy najavio je ambiciozni plan i potvrdio da su prvi koraci već poduzeti
Privremeni upravitelj NASA-e Sean Duffy dao je nalog za ubrzavanje rada na projektu postavljanja nuklearnog reaktora na Mjesec. Cilj tog poteza je osigurati energetske kapacitete potrebne za dugoročne misije i osigurati prednost SAD-a u sve izraženijoj svemirskoj utrci s Kinom i Rusijom.
Prema dokumentu datiranom 31. srpnja, koji je došao u posjed CNN-a, Duffy je upozorio na potrebu da SAD ostane ispred dviju suparničkih svemirskih sila koje su, prema njegovim riječima, već tri puta zajednički najavile planove za razvoj sličnog nuklearnog projekta do sredine 2030-ih.
Upozorenje uključuje mogućnost da neka druga zemlja, ako prva postavi reaktor na Mjesec, proglasi 'zonu isključenja', čime bi praktično spriječila SAD u realizaciji vlastitih ciljeva kroz program Artemis. Taj bi scenarij mogao usporiti američke napore da dugoročno prisustvo na Mjesecu pretvore u odskočnu dasku za buduće misije prema Marsu.
'Utrkujemo se za Mjesec, u utrci smo s Kinom', izjavio je Duffy na konferenciji o dronovima. 'A za bazu na Mjesecu potrebna nam je energija.'
To je prva velika inicijativa koju je Duffy pokrenuo otkako je preuzeo vodstvo NASA-e u srpnju (uz dužnost ministra prometa), što je potez koji je izazvao određene kritike s obzirom na izazove s kojima se suočava sektor civilnog zrakoplovstva.
Njegov nalog također predviđa imenovanje izvršnog voditelja projekta u roku od 30 dana, a prioriteti se šire i na komercijalne projekte. Druga direktiva, izdana prošlog tjedna, ubrzat će i planove za razvoj komercijalne svemirske postaje koja bi zamijenila Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), čije se umirovljenje očekuje do 2030. godine.
NASA već godinama surađuje s Ministarstvom energetike i drugim partnerima na projektima vezanima uz svemirsku nuklearnu tehnologiju. Među njima je i projekt nuklearnog fisijskog izvora energije za površinu Mjeseca, koji bi mogao osigurati 40 kilovata snage, što je dovoljno da se kontinuirano napaja 30 kućanstava tijekom deset godina. Ipak, za dugoročni boravak ljudi na Mjesecu procjenjuje se da će biti potrebno barem 100 kilovata električne energije, navodi NASA.
Iako novi planovi zasad ne preciziraju kada bi mogla biti izgrađena baza na Mjesecu, jasno je da se energetska samodostatnost smatra ključnim preduvjetom. 'Ako želimo održivo prisustvo na Mjesecu i kasnije krenuti prema Marsu, ova tehnologija je od presudne važnosti,' naglasio je Duffy.
Ljudi na Mjesecu
U međuvremenu, NASA nastavlja s pripremama za misiju Artemis III, koja bi 2027. prvi put nakon više od pola stoljeća trebala ponovno poslati ljude na Mjesec. Misija je dio šireg programa koji uključuje sve složenije zadatke i tehnologije za dublje istraživanje svemira.
Pored toga, promjene u načinu dodjele ugovora trebale bi omogućiti veću fleksibilnost u razvoju buduće komercijalne svemirske postaje. NASA planira otvoriti novi krug prijava u roku od 60 dana, a najmanje dvije kompanije trebale bi dobiti ugovor u roku od šest mjeseci od objave poziva. Kako se svemirski sektor ubrzano razvija, a konkurencija između svjetskih sila raste, američka svemirska agencija nastoji osigurati svoju poziciju lidera, piše CNN.
'Gradnja nuklearnog reaktora na Mjesecu je dobra želja, ali ovo što se navodi, ova snaga, pa oni to nisu sposobni napraviti na Zemlji, a gdje će na Mjesecu. Živimo u renesansi energije i imamo gradnju reaktora, pa i po našim malim gradovima, ali je pitanje održavanja. Bez toga nema ništa. Ovo je atraktivno jer se spominje Mjesec, ali to nije ništa posebno. Reaktor kao reaktor', rekao je za 24sata Korado Korlević, hrvatski astronom.