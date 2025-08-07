NASA-in astronaut Butch Wilmore odlazi u mirovinu nakon 25 godina i 464 dana provedenih u svemiru

NASA-in astronaut Butch Wilmore - koji je zajedno s kolegicom Suni Williams proveo čak devet mjeseci u svemiru zbog tehničkih problema s letjelicom - otišao je u mirovinu nakon 25 godina karijere u američkoj svemirskoj agenciji
Misija koja je u lipnju 2024. trebala trajati svega osam dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), pretvorila se u jedno od najdramatičnijih poglavlja suvremene svemirske povijesti, a dvojac se na Zemlju vratio tek u ožujku 2025. – SpaceX-ovom kapsulom, nakon višemjesečnih odgoda.
NASA se u priopćenju zahvalila Wilmoreu na iznimnoj službi, opisujući njegov doprinos svemirskom programu kao 'doista izvanredan'. 'Njegovo nasljeđe hrabrosti i ustrajnosti ostavit će trajan trag na zaposlenicima NASA-inog centra Johnson, budućim istraživačima i cijeloj naciji', izjavio je Stephen Koerner, vršitelj dužnosti direktora centra.
Wilmore, kapetan američke mornarice u mirovini, tijekom karijere je letio u četiri različite svemirske letjelice i proveo ukupno 464 dana u svemiru. Ima 62 godine, gotovo 20 godina više od prosjeka u trenutku odlaska u mirovinu – većina astronauta bira se u dobi između 26 i 46 godina. U NASA-in program astronauta primljen je 2000. godine, nakon karijere testnog pilota.
Drama u orbiti
Njegova posljednja misija, zajedno s Suni Williams, bila je prvi testni let s posadom letjelice Starliner, u sklopu suradnje NASA-e i Boeinga. Međutim, letjelica je doživjela tehnički kvar prilikom prilaska ISS-u, a mogućnost povratka na Zemlju postala je upitna.
'Pristajanje je bilo ključno', rekao je Wilmore u svibnju za BBC. 'Da nismo uspjeli pristati, nismo znali bismo li se mogli vratiti.'
Zahvaljujući stručnjacima iz kontrole misije, uspješno su resetirali pogonske motore i obavili pristajanje. No zbog procjene da bi povratak u oštećenoj letjelici bio previše rizičan, astronauti su morali čekati novu kapsulu. Nakon devet mjeseci, kući su se vratili SpaceX-ovom letjelicom Crew Dragon.
'Pogled na Zemlju nikad nije izgubio značenje'
U oproštajnoj izjavi, Wilmore je rekao da ga je u svemir vodila 'neutaživa znatiželja', ali da mu je istodobno Zemlja uvijek bila u srcu. 'Čak i kad sam se nalazio izvan granica našeg planeta, ostao sam svjestan ljepote i važnosti svijeta koji ostavljamo iza sebe', ustvrdio je.
Po povratku na Zemlju, Wilmore i Williams prošli su intenzivan režim fizičke rehabilitacije, kako bi se njihova tijela ponovno priviknula na život pod gravitacijom. Oboje će, kao i mnogi umirovljeni astronauti, nastaviti sudjelovati u medicinskim istraživanjima o dugoročnim učincima boravka u svemiru.