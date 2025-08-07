NASA-in astronaut Butch Wilmore odlazi u mirovinu nakon 25 godina i 464 dana provedenih u svemiru

Misija koja je u lipnju 2024. trebala trajati svega osam dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), pretvorila se u jedno od najdramatičnijih poglavlja suvremene svemirske povijesti, a dvojac se na Zemlju vratio tek u ožujku 2025. – SpaceX-ovom kapsulom, nakon višemjesečnih odgoda.

NASA se u priopćenju zahvalila Wilmoreu na iznimnoj službi, opisujući njegov doprinos svemirskom programu kao 'doista izvanredan'. 'Njegovo nasljeđe hrabrosti i ustrajnosti ostavit će trajan trag na zaposlenicima NASA-inog centra Johnson, budućim istraživačima i cijeloj naciji', izjavio je Stephen Koerner, vršitelj dužnosti direktora centra.

Wilmore, kapetan američke mornarice u mirovini, tijekom karijere je letio u četiri različite svemirske letjelice i proveo ukupno 464 dana u svemiru. Ima 62 godine, gotovo 20 godina više od prosjeka u trenutku odlaska u mirovinu – većina astronauta bira se u dobi između 26 i 46 godina. U NASA-in program astronauta primljen je 2000. godine, nakon karijere testnog pilota.