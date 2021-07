Prevare na WhatsAppu: Na ovo trebate posebno paziti, a evo što napraviti kad dođe do problema

Iako vas na popularnoj aplikaciji za brbljanje mogu pokušati preveslati na više načina, zaštita protiv napada zlonamjernih ljudi prilično je jednostavna

Treće, nemojte se dati nagovoriti na klikanje poveznica ili instalaciju aplikacija. Dođete li u takvu situaciju sjetite se kako nitko iz WhatsAppa neće od vas tražiti podatke pomoću kojih bi mogli upasti u vaš korisnički račun i preuzeti ga.

Četvrto, aktivirajte dvostupanjsku provjeru (2FA). Istina, malo ćete si zakomplicirati korištenje WhatsAppa, ali vrijedi to učiniti.

2FA nije svemoćna, no mogla bi u dovoljnoj mjeri otežati posao mnogima koji razmišljaju o tome kako upasti u vaš korisnički račun i preuzeti ga.

Kako prijaviti probleme WhatsAppu?

Možete to učiniti u sklopu same aplikacije. Za uređaje s operativnim sustavom Android kucnite More options (sličica s tri točkice) pa redom Settings, Help i Contact us.

Ako imate iPhone ili drugi uređaj s operativnim sustavom iOS, otvorite Settings, pa Help i zatim Contact us.

U oba ćete slučaja dobiti obrazac u koji možete unijeti prijavu. U WhatsAppu kažu kako biste trebali dati što je više informacija moguće.

Ako vam se čini kako ste vi osobno ili netko drugi u izravnoj i neposrednoj opasnosti, najbolje je obratiti se prvo policiji ili drugoj odgovarajućoj službi za hitne slučajeve pa tek onda WhatsAppu. Napravite snimku zaslona sa spornim sadržajem i podijelite ih s nadležnim organima.

Kako prijaviti i blokirati nepoznati broj ili grupu na WhatsAppu?

I to možete učiniti u aplikaciji.

Otvorite razgovor.

Kucnite kontakt ili naziv grupe kako biste otvorili informacije o njihovom korisničkom profilu.

Kucnite More.

Odaberite Report contact ili Report group.

Nakon što pošaljete prijavu WhatsApp će primiti poruke koje su vam prijavljeni kontakti poslali, kao i vaše interakcije s njima.

U istom je izborniku i opcija pomoću koje možete blokirati tog pojedinca ili skupinu.