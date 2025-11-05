Trump okrenuo ploču: Ponovno nominirao Jareda Isaacmana za čelnika NASA-e

MUSKOV SAVEZNIK

Nekoliko mjeseci nakon što mu je povukao nominaciju, američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da ponovno nominira Jareda Isaacmana, privatnog astronauta i saveznika milijardera Elona Muska, za čelnika NASA-e

'Večeras mi je zadovoljstvo nominirati Jareda Isaacmana, uspješnog poslovnog lidera, filantropa, pilota i astronauta, za administratora NASA-e', objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Istaknuo je kako je Sean Duffy, inače ministar prometa, odradio 'nevjerojatan posao kao privremeni administrator Nacionalne uprave za aeronautiku i svemir (NASA)'. Duffy je na poziciju v.d.-a šefa NASA-e imenovan u srpnju ove godine i to nakon što je Trump povukao nominaciju Isaacmana u trenutku sukoba s Muskom, odnosno zbog, kako je to nazvao, 'temeljitog pregleda njegovih prethodnih veza'.

Isaacmana na poziciji šefa NASA-e treba potvrditi i Senat. 'Jaredova strast prema svemiru, astronautičko iskustvo i predanost pomicanju granica istraživanja, otključavanju misterija svemira i unapređenju novog svemirskog gospodarstva čine ga idealnim za vođenje NASA-e u smjelo novo doba', dodao je Trump.

Na saslušanju za potvrdu u travnju, prije nego je Musk napustio Bijelu kuću, Isaacman je nastojao uravnotežiti postojeću NASA-inu strategiju istraživanja Svemira usmjerenu na Mjesec s pritiskom da se fokus agencije preusmjeri na Mars, rekavši da SAD mogu planirati putovanja na obje destinacije.

