Vaš je Facebook hakiran? Evo uputa korak po korak što napraviti

Posumnjali ste kako je netko upao u vaš korisnički račun pri najvećoj društvenoj mreži svijeta? Pokazat ćemo vam što trebate učiniti, korak po korak

Kako otkriti je li vaš korisnički račun pri Facebooku hakiran?

Ako se neovlašteni upad dogodio, postojat će tragovi koji će na to ukazivati.

Logirajte se u Facebook i kliknite na strjelicu okrenutu prema dolje u gornjem desnom kutu. Pojavit će se izbornik Account.

U njemu odaberite redom Settings & Privacy, Settings i zatim Security and Login. Pri vrhu ćete vidjeti popis uređaja s kojih ste se nedavno ulogirali i kad su bili aktivni. Kliknite See More ako želite vidjeti dalje u prošlost.

Ako vidite zapis kojeg ne prepoznajete, vjerojatno je netko neovlašteno koristio vaš račun pri Facebooku.

Obratite pozornost i na ove znakove upozorenja:

vaši osobni podaci (lozinka, adresa e-pošte i tome slično) su promijenjeni

s vašeg korisničkog računa stižu zahtjevi za prijateljstvo i privatne poruke, a vi o tome pojma nemate

na timelineu se pojavljuju objave o kojima ništa ne znate.

Što poduzeti ako je vaš korisnički račun pri Facebooku hakiran?

Promijenite lozinku za Facebook

Ako ju haker već nije promijenio, odmah promijenite lozinku.

Pod Settings pa Security and Login skrolajte do Login i kliknite Change password. Unesite sadašnju lozinku, postavite novu (neka bude snažna i teška za pogoditi) i kliknite Save Changes.

Pojavit će se prozor za potvrdu Password Changed, s opcijama Review other devices i Stay logged in. Odaberite prvu i kliknite Continue.

Izlogirajte se iz Facebooka

Nakon što ste promijenili lozinku skrolajte nazad do kategorije Where You're Logged In. Odaberite ili Log Out of individual sessions (klikom na sličicu s tri točkice) ili Log Out Of All Sessions (u donjem desnom kutu, nakon što proširite popis).

Ovo trebate uraditi samo ako ste sigurni kako se možete ponovno logirati.