Zašto se Appleovi uređaji smatraju sigurnijima od Androida? Evo pet razloga

Ali, jeste li se ikad zapitali zašto je tomu tako? Što je to što Appleove uređaje čini manje rizičnima i od najnaprednijih uređaja s operativnim sustavom Android?

Kod Androida softverske nadogradnje mogu biti nalik lutriji. Neki će ih proizvođači isporučivati redovno, dok će kod drugih to biti sporadično ili će nakon nekog vremena u potpunosti prestati.

Uz to, kad kupite Appleov uređaj na njemu će biti čisto izdanje operativnog sustava iOS i ništa više osim toga, s ponekad pokojom predinstaliranom aplikacijom kao iznimkom. U Appleu, dakle, znaju točno što su vam isporučili i mogu brzo reagirati ukaže li se za time potreba.

Appleovi proizvodi dio su zatvorenog ekosustava nad kojim Apple ima potpunu i čvrstu kontrolu, bez obzira je li riječ o hardveru ili softveru. To vam se može i ne mora svidjeti, ali nedvojbeno ima svojih prednosti pri zaštiti od kibernetičkih prijetnji.

3. Strogi uvjeti

Apple ima vrlo stroga pravila kojih se razvojni programeri moraju pridržavati žele li postaviti svoju aplikaciju u trgovinu App Store i uglavnom ih se dosljedno pridržava. Uz to, inzistiraju na mogućnosti isključivanja značajki poput, primjerice, praćenja.

4. Sve su aplikacije izolirane

Svaka aplikacija za iPhone ili iPad funkcionira zasebno. Može komunicirati s drugim aplikacijama, ali je pritom prilično ograničena i mora slijediti unaprijed postavljena pravila. Zbog toga su izgledi kako bi, primjerice, aplikacija zaražena zlonamjernim softverom mogla početi širiti ga na druge aplikacije puno manji nego kod Androida.

5. Manja meta

Pošto su Appleovi proizvodi u pravilu skupi, dostupni su manjem broju ljudi pa stoga imaju i manje korisnika. Tek oko četvrtine svih pametnih telefona na svijetu koristi iOS. Zato su manje zanimljivi kibernetičkim kriminalcima, barem onima koji se žele dokopati plijena tako što nastoje zahvatiti što veći broj uređaja.

To ne čini vaš iPhone ili iPad sigurnijim, tek nešto manje zanimljivom metom napada, piše Make Use Of.