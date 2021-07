Šest neugodnih scenarija: Što sve kriminalci mogu s vašom adresom e-pošte?

Niste naročito zabrinuti zbog mogućnosti da vam kibernetički kriminalci i prevaranti otuđe korisnički račun za e-poštu? Trebali biste biti, pogledajte zašto

Kriminalci do pristupa vašoj adresi e-pošte mogu doći napadom u kojem će koristiti golu silu ili tako što će provaliti u bazu podataka koja sadrži odgovarajuće podatke.

Korisnički račun za e-poštu može biti zlatni rudnik za kriminalce. Vjerovali ili ne, najmanji je problem to što mogu čitati vaše e-poruke. Puno veće nevolje mogu izazvati kad je riječ o vašim financijama i identitetu.

Dvostupanjska provjera osmišljena je kako bi zaustavila kriminalca u upadu u vaš računalni sustav ili korisnički račun. Obično to radi dovoljno dobro, ali ne i ako ju treba obaviti putem e-pošte koju je haker preuzeo. Naime, tako može presresti poruke koje bi ga trebale držati dalje od vaših podataka.

Ako istu lozinku koristite za više servisa kriminalci će moći upasti i u njih jednom kad se dokopaju lozinke. Čak i ako to ne činite (što je pohvalno), haker može adresu koju je preuzeo upotrijebiti kako bi pokušao resetirati lozinke na drugim servisima. I opet ste u problemu.

Ulogirate li se u web odredište s nedovoljnom razinom zaštite podataka i privatnosti, poslat će vam e-mail s korisničkim imenom i lozinkom. To, naravno, haker može vidjeti ako je provalio u vaš korisnički račun.

4) Mogu prikupiti osjetljive podatke i informacije

Dokopa li se kriminalac pristupa vašem poslovnom računu za e-pošte, to može biti pogubno za cijelu tvrtku. U više slučajeva je i bilo.

Na raspolaganju bi mogao imati pristup osjetljivim financijskim podacima, korisničkim imenima i lozinkama drugih zaposlenih, bankovnim transakcijama te nizu drugih stvari koje mu otvaraju vrata za digitalnu ili običnu krađu.

5) Mogu ukrasti vaš identitet

Kriminalci mogu u vašoj e-pošti pronaći obilje potencijalno korisnih podataka i informacija - ime i prezime, adresu, OIB, broj bankovnog računa... Pomoću tih podataka mogu se pokušati prijaviti za servise, naručivati u vaše ime i činiti razne druge nepodopštine. Stoga nastojte ne slati osjetljive privatne podatke e-poštom.

6) Mogu doznati kad niste kod kuće

Provale li u vašu e-poštu kriminalci u njoj mogu naći, primjerice, hotelske rezervacije, avionske karte i druge podatke zahvaljujući kojima će znati kad ste odsutni. Ako to zna, lakše mu je isplanirati kako će provaliti u vašu kuću, radionicu, ured..., piše Make Use Of.