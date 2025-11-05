Izgubio se na Sljemenu pa, umjesto da zove pomoć, obratio se – chatbotu. Oglasio se HGSS

Kako su objasnili iz zagrebačkog HGSS-a, chatbot je nesretnoj osobi savjetovao da krene niz potok, što ju je odvelo na još nepristupačniji teren i u veće probleme. 'Zabrinjavajuće je to što joj chatbot ni u jednom trenutku nije savjetovao da nazove broj 112. Srećom, osoba je ubrzo pronađena živa i neozlijeđena', poručili su HGSS-ovci.

Dodaju da u trenucima panike ljudi često traže najbrže rješenje koje im se čini logičnim i dostupnim, no priroda ima svoja pravila. 'Tehnologija nam nudi privid sigurnosti, ali u planini se baterija prazni, signal nestaje, a pogrešna odluka može značiti ozbiljan problem', upozoravaju.