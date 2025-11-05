AKCIJA SPAŠAVANJA

Izgubio se na Sljemenu pa, umjesto da zove pomoć, obratio se – chatbotu. Oglasio se HGSS

05.11.2025 u 10:23

Akcija spašavanja na Sljemenu, HGSS
Akcija spašavanja na Sljemenu, HGSS
Da umjetna inteligencija još uvijek nije zamjena za zdrav razum, pokazala je nedavna akcija spašavanja na Sljemenu. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) morali su intervenirati nakon što se osoba koja se izgubila u planini odlučila, umjesto nazvati broj 112, za pomoć obratiti chatbotu

Kako su objasnili iz zagrebačkog HGSS-a, chatbot je nesretnoj osobi savjetovao da krene niz potok, što ju je odvelo na još nepristupačniji teren i u veće probleme. 'Zabrinjavajuće je to što joj chatbot ni u jednom trenutku nije savjetovao da nazove broj 112. Srećom, osoba je ubrzo pronađena živa i neozlijeđena', poručili su HGSS-ovci.

Dodaju da u trenucima panike ljudi često traže najbrže rješenje koje im se čini logičnim i dostupnim, no priroda ima svoja pravila. 'Tehnologija nam nudi privid sigurnosti, ali u planini se baterija prazni, signal nestaje, a pogrešna odluka može značiti ozbiljan problem', upozoravaju.

Iz HGSS-a ističu da u akcijama spašavanja presudnu ulogu i dalje imaju iskustvo, procjena i ljudska odluka; ono što, kako kažu, nijedan algoritam ne može izračunati.

'Poruka ostaje ista kao i prije: kad se izgubiš, zovi 112. Ostani na mjestu, slijedi upute spašavatelja i čuvaj bateriju mobitela. Umjetna inteligencija će mijenjati svijet, ali dok god postoji čovjek u nevolji, u formuli spašavanja mora ostati i čovjek koji ide po njega', zaključili su iz HGSS-a.

