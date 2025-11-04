Arheolozi u Jeruzalemu otkrili asirsku 'poreznu opomenu' staru 2700 godina

Arheolozi u Jeruzalemu otkrili su glineni fragment pečata star 2700 godina, a on baca novo svjetlo na napete odnose između drevnoga kraljevstva Judeje i moćnoga Novoasirskog Carstva te pokazuje da su čak i u antičko doba poreznici bili neumoljivi.

Artefakt, pronađen u Arheološkom parku Davidson uz Zapadni zid, nosi natpis na akadskom jeziku, službenom jeziku Asiraca, u kojem se od kralja Judeje zahtijeva da uplati danak 'do prvog dana mjeseca Ava', razdoblja koje prema židovskom kalendaru odgovara kraju srpnja ili početku kolovoza. U natpisu stoji i upozorenje: 'Ako ne, posljedice će biti ozbiljne.'

Istraživači smatraju da je fragment pratio službenu poruku asirskog kraljevskog izaslanika, vjerojatno 'časnika za kočije' ili 'držatelja uzda' koji je zahtjev za uplatom prenio u ime kralja Sankeriba, asirskog vladara koji je krajem 8. stoljeća pr. Kr. napao Judeju, piše Popular Mechanics.