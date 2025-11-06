Google ima dobre vijesti za korisnike Mapsa, evo što se sprema

Najnovije značajke popularne aplikacije za navigaciju uključuju bolju integraciju chatbota Gemini te uvođenje konverzacijske navigacije gdje traženje odredišta više sliči na razgovor nego komandu.
Google nastavlja zamjenjivati svoj stari glasovni sustav Assistant s novom generacijom umjetne inteligencije. Najnovija aplikacija koja će dobiti Gemini, htjeli mi to ili ne, je Google Maps, gdje će digitalni asistent uskoro omogućiti prirodnu komunikaciju s korisnikom dok vozi, bez potrebe za korištenjem ruku.
Uz Gemini, korisnici će moći razgovarati s aplikacijom kao s osobnim asistentom. Primjerice, moguće je pitati: 'Postoji li povoljan japanski restoran uz moju rutu, unutar nekoliko kilometar?' Nakon što AI ponudi prijedloge, možete nastaviti postavljati dodatna pitanja, poput toga ima li restoran parkiralište ili koji su mu najpopularniji specijaliteti. Kad se odlučite, dovoljno je reći: 'U redu, idemo tamo' i navigacija će automatski započeti.
Gemini također omogućuje obavljanje drugih zadataka bez izlaska iz Maps aplikacije. Korisnici će moći, primjerice, dodati događaj u Google Kalendar ako dopuste integraciju, ili prijaviti prometne poteškoće jednostavnom glasovnom naredbom poput 'Ispred je gužva' ili 'Vidim prometnu nesreću.'
Nova verzija Gemini asistenta u Google Mapsu postupno se uvodi tijekom sljedećih tjedana za korisnike Androida i iOS-a u svim regijama gdje je Gemini prisutan. Android Auto će podršku dobiti 'u bliskoj budućnosti', piše Engadget.
Na Android uređajima Maps će ubuduće proaktivno obavještavati o prometnim preprekama, čak i kada navigacija nije aktivna.
Osim toga, uvodi se i integracija Lens s funkcionalnošću Geminija. Korisnici će moći usmjeriti kameru na neki objekt ili zgradu i pitati, primjerice: 'Koji je ovo lokal i zašto je popularan?' Ova značajka stiže do kraja mjeseca na Android i iOS uređaje.