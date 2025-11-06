Google ima dobre vijesti za korisnike Mapsa, evo što se sprema

Google nastavlja zamjenjivati svoj stari glasovni sustav Assistant s novom generacijom umjetne inteligencije. Najnovija aplikacija koja će dobiti Gemini, htjeli mi to ili ne, je Google Maps, gdje će digitalni asistent uskoro omogućiti prirodnu komunikaciju s korisnikom dok vozi, bez potrebe za korištenjem ruku.

Uz Gemini, korisnici će moći razgovarati s aplikacijom kao s osobnim asistentom. Primjerice, moguće je pitati: 'Postoji li povoljan japanski restoran uz moju rutu, unutar nekoliko kilometar?' Nakon što AI ponudi prijedloge, možete nastaviti postavljati dodatna pitanja, poput toga ima li restoran parkiralište ili koji su mu najpopularniji specijaliteti. Kad se odlučite, dovoljno je reći: 'U redu, idemo tamo' i navigacija će automatski započeti.