Plenković se izvanredno obraća: Ovakvo je ponašanje neprihvatljivo! Jedna osoba je uhićena

Predsjednik Vlade Andrej Plenković upravo daje izjavu u Banskim dvorima. Presicu možete uživo pratiti i na našem portalu. Odmah na početku premijer je komentirao incident koji se dogodio sinoć u Splitu kada je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture. 'Osuđujem najoštrije ovaj incident' 'Ovo je grubo kršenje prava manjina, nasrtanje na srpsku manjinu u Hrvatskoj i to mahom na djecu i starije osobe. Nema mjesta u Hrvatskoj za zakon ulice. Ovakvo je ponašanje u potpunosti neprihvatljivo! Osuđujem najoštrije ovaj incident, očekujem i od policije i DORH-a brzu akciju, siguran sam da će odgovorni biti procesuirani', istaknuo je premijer.

'Čin koji se jučer dogodio u Splitu nema nikakve veza niti sa zaštitom digniteta Domovinskog rata niti s osjećajima hrvatskih branitelja. Mi kao društvo cijenimo Domovinski rat kao temelj suvremene hrvatske države , cijenimo žrtvu hrvatskih branitelja koji su dali život za hrvatsku slobodnu. Međutim jednako tako u Hrvatskoj sve nacionalne manjine, a naravno i srpska nacionalna manjina, imaju svoja prava i trebaju biti poštovane i treba im se omogućiti da sve aktivnosti u pogledu zaštite svog identiteta, kulture, tradicije i vjere, u potpunosti mogu, bez ikakvih ograničenja, činiti bilo gdje u Hrvatskoj' dodao je Plenković. Jedna osoba je uhićena Odbacio je teze ljevice da se zalaže za povijesni revizionizam i promovira ustaštvo. Istaknuo je da će se zalagati za snažniji angažman svih tijela da se nemili incidenti poput jučerašnjeg u Splitu ne događaju. Kazao je da policija obavlja sve 'potrebne radnje'. 'Jedna je osoba uhićena', otkrio je premijer, dodavši da se radi i na identifikaciji drugih osoba koje su sudjelovale u incidentu.