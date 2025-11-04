Plenković se izvanredno obraća: Ovakvo je ponašanje neprihvatljivo! Jedna osoba je uhićena

Osuđujem najoštrije ovaj incident, očekujem i od policije i DORH-a brzu akciju, siguran sam da će odgovorni biti procesuirani, komentirao je premijer sinoćnji nemili događaj u Splitu.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković upravo daje izjavu u Banskim dvorima. Presicu možete uživo pratiti i na našem portalu. Odmah na početku premijer je komentirao incident koji se dogodio sinoć u Splitu kada je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture.
'Osuđujem najoštrije ovaj incident'
'Ovo je grubo kršenje prava manjina, nasrtanje na srpsku manjinu u Hrvatskoj i to mahom na djecu i starije osobe. Nema mjesta u Hrvatskoj za zakon ulice. Ovakvo je ponašanje u potpunosti neprihvatljivo! Osuđujem najoštrije ovaj incident, očekujem i od policije i DORH-a brzu akciju, siguran sam da će odgovorni biti procesuirani', istaknuo je premijer.
'Čin koji se jučer dogodio u Splitu nema nikakve veza niti sa zaštitom digniteta Domovinskog rata niti s osjećajima hrvatskih branitelja. Mi kao društvo cijenimo Domovinski rat kao temelj suvremene hrvatske države , cijenimo žrtvu hrvatskih branitelja koji su dali život za hrvatsku slobodnu. Međutim jednako tako u Hrvatskoj sve nacionalne manjine, a naravno i srpska nacionalna manjina, imaju svoja prava i trebaju biti poštovane i treba im se omogućiti da sve aktivnosti u pogledu zaštite svog identiteta, kulture, tradicije i vjere, u potpunosti mogu, bez ikakvih ograničenja, činiti bilo gdje u Hrvatskoj' dodao je Plenković.
Jedna osoba je uhićena
Odbacio je teze ljevice da se zalaže za povijesni revizionizam i promovira ustaštvo. Istaknuo je da će se zalagati za snažniji angažman svih tijela da se nemili incidenti poput jučerašnjeg u Splitu ne događaju. Kazao je da policija obavlja sve 'potrebne radnje'. 'Jedna je osoba uhićena', otkrio je premijer, dodavši da se radi i na identifikaciji drugih osoba koje su sudjelovale u incidentu.
Predsjednik Milanović: To je kažnjivo djelo i za to treba odgovarati
'Jadno, mizerno, to treba kazniti, to je kažnjivo djelo. A jadno je jer su usred Splita napali ljude koji se nemaju čime braniti. Ja bih odvojio mlade, za njih ima nade, ali to je kažnjivo djelo i za to treba odgovarati. Ali, ima među njima vucibatina mojih godina, to treba locirati, izručiti i presuditi, HDZ-ovci znaju kako se to radi. Da im ne padne na pamet da to više rade. I ne treba im davati previše publiciteta, za time žude', izjavio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović osuđujući nasilni prekid manifestacije Dani srpske kulture u Splitu kada su maskirani napadači sinoć upali u prostorije Gradskog kotara Blatine.
'To je očajan događaj. Kažnjivo djelo i za to treba odgovarati“, ponovio je predsjednik Milanović. „Kao društvo moramo vidjeti što su nam agende, što nam je djelovanje i što želimo postići? Želimo postići normalno društvo u kojem neće biti straha', dodao je predsjednik Milanović.