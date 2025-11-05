Nastavljaju se sramotiti: Nećete vjerovati koju je lozinku opljačkani Louvre koristio godinama

Još je revizija iz 2014. godine, koju je provela francuska Nacionalna agencija za kibernetičku sigurnost (ANSSI), upozorila na 'ozbiljne i očite propuste' u digitalnoj zaštiti muzeja . Kasniji nadzori naveli su i druge slabosti - nezaštićene pristupe krovovima tijekom radova te zastarjeli sigurnosni softver star više od dva desetljeća, koji proizvođač više ne podržava.

Prema izvješću francuskog lista Liberation, koje prenosi PCGamer , jedna od internih revizija sustava nadzora otkrila je da je lozinka za videonadzor muzeja godinama bila – 'Louvre'. Možda da su još dodali '123'? Ili kao lozinku postavili - 'password'? U svakom slučaju, riječ je o ogromnom propustu.

Pljačka u osam minuta i sigurnosni propusti

Podsjetimo, najnovija pljačka dogodila se u nedjelju 19. listopada, tijekom radnog vremena, oko 9.30 sati. Prema policijskom izvješću, četvorica maskiranih muškaraca parkirala su kamion s mehaničkom dizalicom uz muzej te su uz pomoć električnih alata provalili u galeriju na drugom katu.

Iako su čuvari i posjetitelji bili ugroženi, nitko nije ozlijeđen. Pljačkaši su iz muzeja izašli u roku od četiri minute, a cijela je akcija, od ulaska do bijega, trajala svega osam minuta. Policija je u međuvremenu uhitila četiri osobe, no ukradeni dragulji nisu pronađeni.

Iako još nije potvrđeno je li slab sustav nadzora izravno doprinio uspjehu pljačke, revizije su jasno pokazale da sigurnosni sustavi muzeja imaju ozbiljne nedostatke; od lozinki koje su se mogle pogoditi u tri pokušaja do softvera koji datira iz 1990-ih.

Najpoznatiji muzej na svijetu nije prvi put meta lopova. Louvre pamti niz krađa, uključujući nestanak 'Mone Lise' 1911. godine, a posljednja veća pljačka dogodila se 1998.