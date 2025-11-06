Tinder će vam uskoro kopati po fotografijama, ali samo ako mu dopustite

Tinder testira AI koji analizira fotografije pohranjene na vašem uređaju kako bi pronašao bolje potencijalne 'matcheve'
Aplikacija za upoznavanje Tinder testira novu funkciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji (AI). Ona će pregledati fotografije na vašem mobitelu kako bi vam pomogla pronaći bolje partnere, objavila je njezina matična kompanija Match Group. Iako se ideja može činiti invazivnom, iz Tindera naglašavaju da je riječ o dobrovoljnoj opciji koja bi trebala pomoći u borbi protiv tzv. 'umora od svajpanja'.
Nova funkcija zove se Chemistry, a najavio ju je izvršni direktor Match Groupa, Spencer Rascoff, tijekom razgovora o rezultatima poslovanja.
'Pokretana umjetnom inteligencijom, ova interaktivna značajka, glavni dio Tindera u nadolazećem proizvodnom iskustvu 2026. godine, upoznaje korisnike kroz zabavna, konverzacijska pitanja i, uz dopuštenje, analizira njihove fotografije kako bi bolje razumjela njihove interese i osobnost,' navodi se u službenom priopćenju.
Prema Gizmodou, koji još nije imao priliku testirati novu značajku, Tinder naglašava da će AI, kao što su najavili iz Tindera, imati pristup fotografijama isključivo uz izričito dopuštenje korisnika. Tinder je također dobio novi izgled prilagođen Appleovom Liquid Glass sučelju na iOS-u, a tvrtka smatra da će eksperimenti s umjetnom inteligencijom znatno poboljšati korisničko iskustvo.
'Korištenjem duboko učenja Chemistry želi smanjiti zamor tijekom upoznavanja putem aplikacija tako što će svakog dana prikazivati samo nekoliko visoko relevantnih profila, potičući kompatibilnije 'matcheve' i zanimljivije razgovore,' izjavio je Tinderov glasnogovornik.
Nova značajka trenutno se testira u Australiji i Novom Zelandu, a Match Group za druge zemlje planira postupno širenje u narednim mjesecima. Još nije poznato kada bi funkcija mogla stići u EU.