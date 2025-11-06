Tinder će vam uskoro kopati po fotografijama, ali samo ako mu dopustite

Aplikacija za upoznavanje Tinder testira novu funkciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji (AI). Ona će pregledati fotografije na vašem mobitelu kako bi vam pomogla pronaći bolje partnere, objavila je njezina matična kompanija Match Group. Iako se ideja može činiti invazivnom, iz Tindera naglašavaju da je riječ o dobrovoljnoj opciji koja bi trebala pomoći u borbi protiv tzv. 'umora od svajpanja'.

Nova funkcija zove se Chemistry, a najavio ju je izvršni direktor Match Groupa, Spencer Rascoff, tijekom razgovora o rezultatima poslovanja.

'Pokretana umjetnom inteligencijom, ova interaktivna značajka, glavni dio Tindera u nadolazećem proizvodnom iskustvu 2026. godine, upoznaje korisnike kroz zabavna, konverzacijska pitanja i, uz dopuštenje, analizira njihove fotografije kako bi bolje razumjela njihove interese i osobnost,' navodi se u službenom priopćenju.