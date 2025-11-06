U islandskim školama AI će pomagati učiteljima u planiranju nastave

Claude će moći analizirati tekstove , objašnjavati matematičke zadatke i prilagođavati lekcije različitim stilovima učenja, a istodobno će se učiti na temelju individualnih metoda i materijala svakog nastavnika.

Prema objavi Anthropica, stotine nastavnika diljem Islanda dobit će pristup Claudeu s ciljem da im olakša planiranje nastave, izradu nastavnih materijala i administrativne zadatke. Tvrtka navodi da će se u sklopu pilot-projekta testirati kako AI alati mogu podržati učitelje u poučavanju i pripremi te unaprijediti učenje učenika.

Američka tvrtka Anthropic , tvorac modela Claude, udružila se s islandskom vladom u jednom od prvih nacionalnih pilot-projekata koji istražuju kako umjetna inteligencija može pomoći učiteljima u svakodnevnom radu.

'Ponosni smo što surađujemo s islandskim ministarstvom obrazovanja i djece kako bismo učiteljima pomogli uštedjeti vrijeme i stvoriti bolje obrazovno iskustvo za njihove učenike', rekao je Thiyagu Ramasamy, voditelj javnog sektora u Anthropicu. 'Učitelji su predugo bili opterećeni papirologijom i administrativnim poslovima, skrivenim teretima koji ih odvlače od onoga što rade najbolje - poučavanja.'

Islandski ministar obrazovanja i djece Guðmundur Ingi Kristinsson izjavio je da vlada želi ispitati potencijal umjetne inteligencije u obrazovanju, uz pažljivo razmatranje mogućih rizika. 'Krećemo u ambiciozan projekt usmjeren na ispitivanje primjene umjetne inteligencije u različitim područjima obrazovanja, pri čemu su potrebe učitelja naš vodeći princip', rekao je Kristinsson.

Projekt uključuje obuku i tehničku podršku za učitelje, a sustav će podržavati islandski i više drugih jezika, što bi, prema Anthropicu, trebalo pomoći u stvaranju uključivijeg i poticajnijeg obrazovnog okruženja. Vlada nije otkrila trajanje ni troškove pilot-projekta.

Anthropic nije jedina AI tvrtka koja surađuje s obrazovnim institucijama: OpenAI je u rujnu najavio partnerstvo s grčkom vladom da bi tehnologiju ChatGPT-ja doveo u srednje škole i startupove, a Estonija razvija vlastitu nacionalnu AI inicijativu za obrazovanje, piše Euronews.

Tvrtka Anthropic u posljednje vrijeme širi suradnju s europskim institucijama, a u veljači je s britanskom vladom potpisala memorandum o razumijevanju za poboljšanje načina na koji građani pristupaju državnim informacijama i uslugama putem AI tehnologije.