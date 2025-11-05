Oružje režima: Kako je Maduro aplikaciju za popravak cijevi pretvorio u alat za nadzor građana

Uslijed napetosti sa Sjedinjenim Državama, vlada Venezuele potaknula je građane da pomoću mobilne aplikacije VenApp prijavljuju 'sumnjive osobe' i aktivnosti koje bi vlast mogla smatrati prijetnjom. Aplikacija, koju je 2022. pokrenuo predsjednik Nicolas Maduro, u početku je služila kao kanal za prijavu kvarova na komunalnim uslugama, poput nestanka struje ili problema s vodom, no sada se koristi kao alat za nadzor i prijavljivanje politički nepoćudnih građana, upozoravaju aktivisti za ljudska prava

Organizacija Venezuela Sin Filtro ocijenila je da nova verzija aplikacije 'predstavlja ozbiljan rizik za privatnost, slobodu izražavanja i sigurnost jer potiče sustav društvenog nadzora i militarizaciju javnog prostora'. Ministarstvo informiranja Venezuele nije komentiralo optužbe. Maduro je prošlog mjeseca javno pozvao oružane snage da nadgledaju razvoj 'nove aplikacije, putem koje narod može sigurno prijavljivati sve što čuje i vidi', nakon što je Washington, prema izvješćima, odobrio nove operacije CIA-e u Venezueli. Ubrzo nakon te izjave objavljena je ažurirana verzija VenAppa. Američki predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca potvrdio je da je CIA dobila ovlasti za tajne operacije na teritoriju Venezuele, uz dozvolu da može koristiti smrtonosnu silu. Inače, CIA ima dugu i kontroverznu povijest djelovanja u Latinskoj Americi – od paravojnih operacija i rušenja režima do prikupljanja obavještajnih podataka uz minimalan trag na terenu.

Napetosti između SAD-a i Venezuele Napetosti između Caracasa i Washingtona porasle su nakon što je SAD rasporedio ratne brodove, borbene zrakoplove i do 10.000 vojnika u području uz obalu Venezuele u Karipskom moru, navodno radi borbe protiv trgovaca drogom. Operacije su, prema tvrdnjama američke administracije, rezultirale smrću više od 60 navodnih narkoterorista, no Ujedinjeni narodi i nekoliko južnoameričkih vlada kritizirali su akcije kao zloupotrebu predsjedničkih ovlasti i mogućih smaknuća bez sudskih postupaka. >>Pročitajte više OVDJE<< Trump je optužio predsjednika Madura da vodi 'organiziranu kriminalnu bandu', iako nije ponudio nikakve dokaze za to, i odbio je odgovoriti na pitanje ima li CIA ovlasti ubiti venecuelskog čelnika. S druge strane, Maduro tvrdi da Trump 'traži promjenu režima' i 'izmišlja novi vječni rat' protiv Venezuele, pritom apelirajući na američki narod da izabere mir, a ne sukob.

Venecuelska plovila Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Jeffrey W. Loshaw







Maduro, koji vlada zemljom od 2013., zadržao je vlast unatoč gubitku izbora 2024. godine, a njih su međunarodni promatrači i domaća oporba ocijenili neregularnima. Izborna vlast zemlje, koju većinski čine njegovi simpatizeri, proglasila ga je pobjednikom usred optužbi za namještanje glasova, što je vlada demantirala. Nakon izbora izbili su masovni prosvjedi, a Maduro je tada pozvao građane da koriste VenApp za prijavljivanje aktivnosti oporbe. Ograničavanje slobode govora Organizacije poput Amnesty Internationala upozorile su da se aplikacija može koristiti za ograničavanje slobode govora i okupljanja te kao sredstvo za nezakonita uhićenja i represiju nad neistomišljenicima. Zbog rastućih kritika Apple i Google su uklonili VenApp iz svojih trgovina, no ostala je funkcionalna za korisnike koji su je prethodno instalirali, a vlada je pokrenula i njezinu web verziju. U Caracasu su novinari CNN-a imali rijedak uvid u aplikaciju koja građane poziva da prijave 'pojavljuju li se dronovi ili sumnjive osobe'. Prema podacima pravne organizacije Foro Penal, u Venezueli se trenutačno nalazi više od 800 političkih zatvorenika, a vlada poriče da bilo koga drži u pritvoru iz političkih razloga.