NATO dobiva pojačanje iz Hrvatske: Osječka Orqa s Ukrajincima će razvijati 'interceptor' dronove

Osječka tehnološka tvrtka Orqa i ukrajinska obrambeno-tehnološka kompanija General Cherry potpisale su sporazum o strateškoj suradnji na razvoju besposadnih zračnih sustava, s naglaskom na tzv. interceptor dronove namijenjene obrambenim potrebama
Kako je priopćeno, partnerstvo objedinjuje Orqine proizvodne kapacitete i tržišno iskustvo s operativnim znanjem ukrajinske tvrtke, stečenim u stvarnim borbenim uvjetima. Suradnja će obuhvatiti razvoj i proizvodnju dronova za presretanje, pripadajućih komponenti te drugih besposadnih sustava.
U planu je i uspostava zajedničkih proizvodnih pogona u Hrvatskoj i Ukrajini, a prvi proizvodi očekuju se u skorijem razdoblju.
Tvrtke ističu da bi ova suradnja mogla omogućiti državama članicama NATO izravnu nabavu naprednih sustava kroz europski lanac opskrbe, čime bi se, kako navode, dodatno ojačala obrambena sposobnost saveza i sigurnost europskog zračnog prostora.
Izvršni direktor Orqe Srđan Kovačević poručio je da partnerstvo predstavlja važan iskorak u povezivanju tehnologije i operativnog iskustva, s ciljem razvoja učinkovitih rješenja za obranu od modernih besposadnih prijetnji.
Suosnivač General Cherryja Jaroslav Grišin naglasio je kako suradnja ima potencijal doprinijeti razvoju nove sigurnosne arhitekture u Europi i šire, kombinirajući iskustvo ukrajinskog ratišta s tehnološkim kapacitetima hrvatske tvrtke.