Pogledajte kojih će šest poslova biti među najtraženijima u ovoj godini

Eksplozivan rast umjetne inteligencije donijet će prilike ljudima sa specifičnim setovima znanja i vještina, a potražnja za njima već je vidljiva na tržištima poput Sjedinjenih Država
Kako se tehnološka industrija u potpunosti fokusira na umjetnu inteligenciju, neki od najtraženijih poslova u Sjedinjenim Državama vezani su uz inženjerstvo, savjetovanje i istraživanje umjetne inteligencije.
Traženi su i vješti pojedinci koji mogu gledati dalje od početnog usvajanja AI-a te prvog vala integracije i lansiranja proizvoda. Taj trend očituje se u brzo rastućem interesu za zapošljavanje konzultanata i stratega za umjetnu inteligenciju.
Pogledajte poslove te vrste nedavno uvrštene u LinkedInov godišnji pregled 25 najbrže rastućih.
1) Inženjeri umjetne inteligencije
Širok je raspon primjena umjetne inteligencije, od pokretanja robotskih sustava do razvoja složenih algoritama koji pokreću generativne chatbotove.
Inženjer umjetne inteligencije može izgraditi modele sposobne za obavljanje zadataka s potrebnom proizvodnom infrastrukturom.
Trebao bi raspolagati opsežnim tehničkim znanjem za izgradnju AI agenata, optimizaciju odgovora velikih jezičnih modela i obuku neuronskih mreža, kao i sveobuhvatnim matematičkim i statističkim vještinama.
2) Konzultanti i stratezi umjetne inteligencije
Posao konzultanata i stratega s ključnim stručnim znanjem u područjima poput računalnih znanosti i umjetne inteligencije je pomoći tvrtkama u implementaciji umjetne inteligencije na načine koji ih čine učinkovitijima
To može uključivati upravljanje projektima, dugoročno planiranje te razvoj etičkih i odgovornih praksi.
3) Anotatori podataka
Izgradnja i obuka modela strojnog učenja često zahtijeva anotatore podataka, poznate i kao analitičari sadržaja. Ovi su kadrovi traženi jer se tvrtke oslanjaju na njih pri procjeni podataka, metapodataka ili sirovih podataka s oznakama ili tagovima.
Te bilješke pružaju kontekst za članke, objave na društvenim mrežama, recenzije kupaca, slike i videozapise koji se koriste za obuku AI modela, omogućujući im precizniju komunikaciju.
4) Istraživači umjetne inteligencije i strojnog učenja
Organizacije proširuju interne timove posvećene napretku generativne umjetne inteligencije, a istraživači su zaduženi za dizajniranje i testiranje novih modela, algoritama i budućih primjena generativne umjetne inteligencije.
Appleov istraživački tim za umjetnu inteligenciju/strojno učenje proučava tehnologiju, objavljuje svoja istraživanja te organizira i prisustvuje konferencijama o dubokom učenju.
Google trenutno ima više od 1700 oglasa za poslove u svojim istraživačkim timovima, uključujući istraživačke inženjere i znanstvenike posvećene umjetnoj inteligenciji u sigurnosti i privatnosti, oglašavanju, pretraživanju i optimizaciji strojnog učenja. Podjela po spolu prilično je izražena: 74 posto radnih mjesta u ovom području zauzimaju muškarci s prosjekom od tri godine prethodnog iskustva.
5) Tehničari podatkovnih centara
U 2025. godini 61 milijarda američkih dolara potrošena je na infrastrukturu podatkovnih centara koji posluju diljem svijeta, prema izvješću S&P Globala.
Ti centri trebaju specijaliste za hardver, uključujući tehničare zadužene za nadzor novih objekata i njihovih serverskih mreža.
Ove pozicije zahtijevaju fizičke i tehničke vještine jer oni moraju instalirati i održavati servere, organizirati planove kabelskih spojeva i stalno pratiti ogromnu mrežu koju fizički grade za korištenje ljudi diljem svijeta, piše Mashable.