Pogledajte kojih će šest poslova biti među najtraženijima u ovoj godini

Eksplozivan rast umjetne inteligencije donijet će prilike ljudima sa specifičnim setovima znanja i vještina, a potražnja za njima već je vidljiva na tržištima poput Sjedinjenih Država

Kako se tehnološka industrija u potpunosti fokusira na umjetnu inteligenciju, neki od najtraženijih poslova u Sjedinjenim Državama vezani su uz inženjerstvo, savjetovanje i istraživanje umjetne inteligencije. Traženi su i vješti pojedinci koji mogu gledati dalje od početnog usvajanja AI-a te prvog vala integracije i lansiranja proizvoda. Taj trend očituje se u brzo rastućem interesu za zapošljavanje konzultanata i stratega za umjetnu inteligenciju. Pogledajte poslove te vrste nedavno uvrštene u LinkedInov godišnji pregled 25 najbrže rastućih.

1) Inženjeri umjetne inteligencije Širok je raspon primjena umjetne inteligencije, od pokretanja robotskih sustava do razvoja složenih algoritama koji pokreću generativne chatbotove. Inženjer umjetne inteligencije može izgraditi modele sposobne za obavljanje zadataka s potrebnom proizvodnom infrastrukturom. Trebao bi raspolagati ​​​​opsežnim tehničkim znanjem za izgradnju AI agenata, optimizaciju odgovora velikih jezičnih modela i obuku neuronskih mreža, kao i sveobuhvatnim matematičkim i statističkim vještinama. 2) Konzultanti i stratezi umjetne inteligencije Posao konzultanata i stratega s ključnim stručnim znanjem u područjima poput računalnih znanosti i umjetne inteligencije je pomoći tvrtkama u implementaciji umjetne inteligencije na načine koji ih čine učinkovitijima To može uključivati ​​upravljanje projektima, dugoročno planiranje te razvoj etičkih i odgovornih praksi. 3) Anotatori podataka Izgradnja i obuka modela strojnog učenja često zahtijeva anotatore podataka, poznate i kao analitičari sadržaja. Ovi su kadrovi traženi jer se tvrtke oslanjaju na njih pri procjeni podataka, metapodataka ili sirovih podataka s oznakama ili tagovima. Te bilješke pružaju kontekst za članke, objave na društvenim mrežama, recenzije kupaca, slike i videozapise koji se koriste za obuku AI modela, omogućujući im precizniju komunikaciju.