Tepaju im da su 'europski odgovor na OpenAI'. Ulažu milijardu eura u AI kako bi sustigli američke gigante

Startup osnovan 2023. godine brzo se profilirao kao jedan od vodećih europskih AI igrača . U rujnu prošle godine Mistral je prikupio 1,7 milijardi eura svježeg kapitala, čime je njegova tržišna vrijednost dosegnula 11,7 milijardi eura. Među investitorima su nizozemski proizvođač opreme za čipove ASML, kao i tehnološki divovi Nvidia i Microsoft, uz investicijske fondove DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst i Index Ventures.

Ulaganje je dio šire europske strategije razvoja infrastrukture potrebne za napredne AI alate, a Mistral navodi da će sredstva biti usmjerena na izgradnju podatkovnih centara, povećanje računalnih kapaciteta te razvoj lokaliziranih AI rješenja, piše CNBC.

ŠTO JE TO EUROSTACK

Izvršni direktor Mistrala Arthur Mensch istaknuo je kako je novo ulaganje važan korak prema jačanju europske tehnološke autonomije.

'Ova investicija predstavlja konkretan korak u izgradnji neovisnih AI kapaciteta u Europi. Razvojem vertikalno integriranih rješenja, s lokalnom obradom i pohranom podataka, jačamo europsku konkurentnost i stratešku autonomiji', poručio je Mensch. Dodao je kako projekt postavlja temelje za europski AI cloud koji bi mogao služiti industriji, javnom sektoru i znanstvenoj zajednici.

Iako je Mistral u početku bio fokusiran na razvoj velikih jezičnih modela, tvrtka je postupno proširila poslovanje na infrastrukturu potrebnu za njihovo pokretanje. U lipnju je predstavila platformu Mistral Compute, koja objedinjuje grafičke procesore, programska sučelja i upravljane cloud usluge.

Nordijske zemlje smatraju se posebno pogodnima za razvoj podatkovnih centara zbog nižih temperatura i relativno povoljnih cijena energije. Sličan trend potvrdio je i OpenAI, koji je u srpnju najavio izgradnju AI podatkovnog centra u Norveškoj u sklopu projekta Stargate.

U okviru švedskog projekta Mistral će surađivati s lokalnom tvrtkom EcoDataCenter na razvoju velikih računalnih kapaciteta za umjetnu inteligenciju. Riječ je o prvom Mistralovu infrastrukturnom ulaganju izvan Francuske, a planirano je da centar počne s radom 2027. godine. Novi kapaciteti trebali bi podržati razvoj i rad sljedeće generacije AI modela.

Unatoč snažnom financiranju, Mistral i dalje zaostaje za američkim konkurentima. Prema podacima platforme Dealroom, Mistral je prikupio oko 2,9 milijardi dolara ulaganja, dok američke tvrtke nastavljaju rušiti financijske rekorde. OpenAI navodno priprema investicijski krug vrijedan do 100 milijardi dolara, dok je Anthropic početkom godine dogovorio okvir za financiranje od 10 milijardi dolara.