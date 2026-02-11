Ova stranica postala je hit nakon Super Bowla. Evo o čemu se točno radi

AI.com nakon Superbowla bilježi rekordnu popularnost, no pitanje je o čemu se tu uopće radi?

Domena AI.com, jedna od najvrjednijih internetskih adresa na svijetu, ponovno je dospjela u središte pozornosti nakon što se pojavila u reklami emitiranoj tijekom Super Bowla. Milijuni gledatelja koji su pratili utakmicu, nastup tijekom poluvremena i niz skupih oglasa, vidjeli su kratku poruku koja ih je pozvala da posjete AI.com i rezerviraju svoje korisničko ime. Ubrzo nakon emitiranja reklame, stranica je pala zbog iznimno velikog prometa, što je dodatno potaknulo interes javnosti.

Tko stoji iza AI.com AI.com je novi projekt Krisa Marszaleka, suosnivača i glavnog izvršnog direktora platforme Crypto.com. Trenutačna verzija stranice omogućuje korisnicima da se prijave putem Google računa i rezerviraju korisničko ime i poseban naziv za svoj AI profil. Nakon odabira dostupnih imena, korisnici moraju potvrditi identitet kreditnom karticom, iako se pritom ne naplaćuje nikakva naknada. Nakon potvrde, korisnička imena smatraju se rezerviranima, piše Mashable. Na stranici je navedeno da će javne osobe s više od 100.000 pratitelja biti dodatno verificirane te im se omogućuje rezervacija korisničkog imena koje odgovara njihovom profilu na platformi X. Marszalek je zasad otkrio tek da AI.com ima ambiciju postati platforma za AI asistente, uz elemente društvene mreže, no detalji o funkcionalnostima i poslovnom modelu još uvijek nisu poznati. Rekordna cijena za internetsku domenu Iza kratkog televizijskog oglasa krije se i iznimna poslovna priča. Prema potvrdi brokera za internetske domene Larryja Fischera, Marszalek je za AI.com platio 70 milijuna dolara. Time je postavljen novi svjetski rekord za prodaju same domene, bez ikakvih dodatnih digitalnih proizvoda ili usluga. Prethodni rekord držala je domena CarInsurance.com, prodana 2010. godine za 49,7 milijuna dolara. AI.com je početkom 2025. bio ponuđen na tržištu po cijeni od 100 milijuna dolara, no konačna prodajna cijena bila je znatno niža. Transakcija je, prema dostupnim informacijama, provedena u kriptovalutama, čija je vrijednost u međuvremenu bilježila oscilacije, što dodatno otežava procjenu stvarne zarade prodavatelja.