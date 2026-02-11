Spotify nezaustavljivo raste: Rekordan broj korisnika i sve veći utjecaj AI-a

Financijsko izvješće pokazuje i dvoznamenkasti rast pretplatnika . Broj Premium korisnika porastao je za 10 posto na godišnjoj razini – s 263 milijuna na 290 milijuna. Najveći udio pretplatnika dolazi iz Europe, koja čini 36 posto ukupnog broja Premium korisnika, dok je Sjeverna Amerika na drugom mjestu s 25 posto.

Iz švedske kompanije dio rasta pripisuju i umjetnoj inteligenciji. 'Smatramo se istraživačko-razvojnim odjelom glazbene industrije. Naš je posao brzo razumjeti nove tehnologije i iskoristiti njihov potencijal, što smo dosad činili više puta', izjavio je Gustav Söderström, suizvršni direktor Spotifyja. Dodao je kako cijela industrija može profitirati od 'paradigmatske promjene' koju donosi umjetna inteligencija, ali da će najviše koristi imati oni koji je prihvate i brzo se prilagode.

Krajem 2025. Spotify je najavio da će ukloniti dio nekvalitetnog sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom s platforme te razviti 'AI glazbene proizvode usmjerene na izvođače', iako detalji o tim planovima zasad nisu precizirani.

Kompanija navodi i da je prosinačka kampanja Spotify Wrapped, koja korisnicima prikazuje personalizirani pregled glazbenih navika tijekom godine, bila najveća dosad. Više od 300 milijuna korisnika aktivno je sudjelovalo u Wrappedu, a zabilježeno je 630 milijuna dijeljenja sadržaja na društvenim mrežama, na ukupno 56 jezika, prenosi Engadget.