Svađa Muska i šefa Ryanaira potaknula raspravu: Kome se isplati nuditi Wi-Fi u zrakoplovima?

Za dugolinijske prijevoznike videopozivi i besprijekorno surfanje brzo postaju neizbježni, ali na kratkim linijama to baš i nema ekonomskog opravdanja

Svađa na društvenim mrežama između Elona Muska i šefa Ryanaira Michaela O'Learyja oko troškova ugradnje Starlinkove usluge WiFi-ja ponovno je potaknula dugotrajnu raspravu u zrakoplovstvu: kome stvarno treba internet na 9000 metara iznad tla - i tko je spreman platiti za to? Za dugolinijske prijevoznike koji jure premium putnike s pogodnostima u programima vjernosti videopozivi i besprijekorno surfanje brzo postaju neizbježni. Ali za kratkolinijske i niskotarifne zrakoplovne tvrtke poput Ryanaira, ekonomski gledano, to ima puno manje smisla.

Drukčija očekivanja Musk možda ismijava O'Learyja kao 'potpunog idiota' jer je odbio ugraditi Starlinkovu uslugu u Ryanairovih više od 600 mlažnjaka, ali Irac bez dlake na jeziku - koji je izgradio najveću europsku zrakoplovnu tvrtku istiskujući svaki trošak koji se može izbjeći - gotovo sigurno to nije. Ryanarovi putnici ne očekuju istu razinu usluge kao oni na dugolinijskim letovima. Wi-Fi nije nužan na, primjerice, europskim letovima jer uglavnom ne traju dulje od dva sata.

Neki prijevoznici s punom uslugom, uključujući British Airways, godinama nude WiFi. No rastuća potražnja za premium putovanjima nakon pandemije - uparena s bržim i pouzdanijim satelitskim vezama - potaknula je šire prihvaćanje te usluge. Lufthansa, skandinavski prijevoznik SAS i Virgin Atlantic odlučili su prošle godine uvesti Starlinkov internet ili pak prihvatiti ponude konkurenata Viasata i Intelsata. Posebno na transatlantskim rutama i u Sjedinjenim Državama, Wi-Fi postaje redovni trošak poslovanja jer putnici to traže i očekuju.

Preskupo da bi bilo isplativo Starlinkovi sateliti u nižoj orbiti daju mu prednost zbog toga što omogućuju kontinuirane videopozive i streaming, a to nije jeftino. Procjenjuje se da košta oko 170 tisuća američkih dolara po zrakoplovu, ovisno o kompaniji, prije hardvera i instalacije. Za dugolinijske zrakoplovne prijevoznike investicija bi se mogla uklopiti u freemium strategiju - premium putnici dobivaju besplatan pristup, a svi ostali su uključeni u programe vjernosti. Međutim za jeftine zrakoplovne tvrtke s kratkim letovima omjer troškova i koristi izgleda drugačije.