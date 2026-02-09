Pet tona čiste snage: Kina ima malo, ali moćno oružje protiv Muskovih satelita

Kompaktni pulsni pogonski sklop mogao bi omogućiti napade mikrovalovima velike snage, a njih je teže otkriti nego što je slučaj s konvencionalnim protusatelitskim oružjem
Kina je razvila novu vojnu tehnologiju i jednog dana mogla bi je koristiti za ometanje satelitskih mreža poput Starlinka.
Istraživači Sjeverozapadnog instituta za nuklearnu tehnologiju (NINT), istraživačkog centra povezanog s kineskom vojskom u Xi'anu, kažu da su izgradili najmanji driver na svijetu za oružje na principu mikrovalova velike snage.
Uređaj nazvan TPG1000Cs dug je oko četiri metra i teži otprilike pet tona, što ga čini znatno manjim od usporedivih sustava. Istraživači tvrde da je pokazao stabilan rad tijekom kontinuiranog trajanja od minute, akumulirajući približno 200 tisuća impulsa s dosljednim performansama.
Do sada su slični poznati sustavi mogli kontinuirano raditi samo nekoliko sekundi i bili su daleko glomazniji, što je otežavalo ugradnju u manje oružane sustave.
Prema studiji, sustav TPG1000Cs može generirati električne impulse snage do 20 gigavata, a to daleko premašuje otprilike gigavat, koliko stručnjaci procjenjuju da bi mikrovalno oružje na tlu trebalo da bi potencijalno poremetilo satelitske mreže u niskoj Zemljinoj orbiti poput Starlinka.
Utrka u svemirskom naoružanju
SAD, Rusija i Kina istražuju je li moguće mikrovalnu tehnologiju velike snage razviti u oružje sposobno za ometanje satelita, a njihovo uništavanje konvencionalnim oružjem može stvoriti velike oblake orbitalnog otpada koji mogu ugroziti druge svemirske letjelice, uključujući one koje pripadaju državi što stoji iza napada.
Nasuprot tome, teoretski bi moglo onesposobiti elektroniku bez stvaranja značajnog otpada, potencijalno nudeći strateške prednosti i određeni stupanj uvjerljivog poricanja. Ovo oružje pohranjuje električnu energiju, a zatim je oslobađa u iznenadnom, snažnom naletu te takav impuls može proizvesti intenzivno mikrovalno zračenje i poremetiti elektroniku.
Satelitske komunikacije Starlink korištene su i za podršku ukrajinskoj komunikacijskoj infrastrukturi tijekom ruske invazije na Ukrajinu zahvaljujući dokazanoj otpornosti na pokušaje ometanja.
Kina je posljednjih godina objavila niz studija u kojima se raspravlja o potrebi razvoja načina ometanja velikih satelitskih konstelacija, uključujući Starlink.
Studija je objavljena u kineskom časopisu High Power Laser and Particle Beams.
Istraživači kažu da su do novih postignuća došli zahvaljujući posebnom tekućem izolacijskom materijalu Midel 7131 i linijama za formiranje impulsa dvostruke širine, postigavši minijaturizaciju integriranog Teslinog transformatora i sustava za formiranje impulsa, navedeno je u studiji, a prenosi Euro News.