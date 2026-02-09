Pet tona čiste snage: Kina ima malo, ali moćno oružje protiv Muskovih satelita

Kompaktni pulsni pogonski sklop mogao bi omogućiti napade mikrovalovima velike snage, a njih je teže otkriti nego što je slučaj s konvencionalnim protusatelitskim oružjem

Kina je razvila novu vojnu tehnologiju i jednog dana mogla bi je koristiti za ometanje satelitskih mreža poput Starlinka. Kompaktni pulsni pogonski sklop mogao bi omogućiti napade mikrovalovima velike snage, a njih je teže otkriti nego što je slučaj s konvencionalnim protusatelitskim oružjem. Kini bi to moglo dati prednost u odnosu na Sjedinjene Države i Rusiju u utrci u razvoju svemirskog oružja. Istraživači Sjeverozapadnog instituta za nuklearnu tehnologiju (NINT), istraživačkog centra povezanog s kineskom vojskom u Xi'anu, kažu da su izgradili najmanji driver na svijetu za oružje na principu mikrovalova velike snage.

Uređaj nazvan TPG1000Cs dug je oko četiri metra i teži otprilike pet tona, što ga čini znatno manjim od usporedivih sustava. Istraživači tvrde da je pokazao stabilan rad tijekom kontinuiranog trajanja od minute, akumulirajući približno 200 tisuća impulsa s dosljednim performansama. Do sada su slični poznati sustavi mogli kontinuirano raditi samo nekoliko sekundi i bili su daleko glomazniji, što je otežavalo ugradnju u manje oružane sustave. Prema studiji, sustav TPG1000Cs može generirati električne impulse snage do 20 gigavata, a to daleko premašuje otprilike gigavat, koliko stručnjaci procjenjuju da bi mikrovalno oružje na tlu trebalo da bi potencijalno poremetilo satelitske mreže u niskoj Zemljinoj orbiti poput Starlinka.