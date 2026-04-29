Želite povezati računalo s televizorom? Znate li za Miracast?

Postavljanje je prilično jednostavno. No, prije toga ćemo pojasniti što je Miracast i kako u stvari funkcionira.

Provjerite podržava li Miracast. Ta je značajka standardna je na svim modernim prijenosnim računalima s operativnim sustavom.

Moguće je kako vaše prijenosno računalo ima sve što vam je potrebno za prikaz njegovog zaslona na velikom televizoru.

Problem s povezivanjem možete riješiti i tako što ćete povezati računalo s televizorom pomoću kabela HDMI. Time ćete osigurati prijenos sadržaja u visokoj razlučivosti, ali dodatni kabeli razvučeni preko sobe mogu biti prilično nepraktični.

Druga mogućnost je nabavka sticka za streaming, što će vas ipak koštati nešto.

Treća opcija je Miracast, kojeg možete zamisliti kao nevidljivi kabel za HDMI. Radi se o bežičnoj tehnologiji koja omogućuje povezivanje dvaju uređaja i dijeljenje zaslona.

Za razliku od Apple AirPlaya ili Googleovog Chromecasta, koji se oslanjaju na aktivnu internetsku vezu, Miracast stvara izravan most između vašeg računala i TV-a, bez internetske veze. Uz novije uređaje nećete trebati ni aplikacije trećih strana.

Kako provjeriti imate li Miracast?

Za one koji imaju prijenosno računalo koje je odmah isporučeno s Windowsima 10 ili 11 neće biti puno posla. Miracast je godinama bio značajka koja dolazi s Windows prijenosnim računalima i stolnim računalima s omogućenom mrežom Wi-Fi.

Možete provjeriti podržava li ga vaše računalo ili ne slijedeći ove korake:

pritisnite zajedno tipke Win i I za otvaranje izbornika postavki.

otvorite System, pa Display i zatim Multiple Displays.

Ako na dnu ovog izbornika vidite opciju Connect to a wireless display, imate računalo spremno za Miracast.

Prije nego što počnete, također možete provjeriti je li Miracast dostupan na vašem pametnom TV-u.

Većina modernih televizora, bilo da koriste WebOS (LG), Tizen OS (Samsung) ili Android TV, imaju ugrađen Miracast. Ali, često je skriven pod drugim nazivom.

Ako vidite nešto poput Screen Mirroring, Smart View, Anyview Cast, Wireless Display, Cast Screen i tome slično, onda vaš TV ima Miracast.

Kako upogoniti Miracast?

Nakon što ste potvrdili kako prijenosno računalo i televizor podržavaju Miracast, povezivanje je prilično jednostavno: