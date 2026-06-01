Podignuta tužba protiv OpenAI-ja: Altman bi trebao biti osobno odgovoran za nastalu štetu

U tekstu tužbe navodi se kako OpenAI koristi obmanjujuće i nepoštene trgovačke prakse , a optužuje ih se za nemar i kršenje zakona o odgovornosti za proizvod . Tužitelj traži da se Altman 'osobno smatra odgovornim za štetu koju je prouzročio stanovnicima Floride' . Među stvarima koje mu se stavljaju na teret je i navodno 'potpuno zanemarivanje rizika za ljudske živote uzrokovanog ponašanjem njegove tvrtke'.

'Odabrali su utrku umjetne inteligencije umjesto sigurnosti i zaštite naše djece . Odabrali su profit umjesto javne sigurnosti i mi to nećemo tolerirati', rekao je Uthmeier na konferenciji za novinare.

Kako je istaknuo glavni državni odvjetnik Floride, James Uthmeier , OpenAI i Sam Altman znaju da ChatGPT nije siguran za korištenje za maloljetnike.

Navodi se i niz optužbi protiv ChatGPT-a - od pomaganja masovnim ubojstvima, poticanje samoubojstva, izazivanje javnog ponižavanja, stvaranje ovisnosti maloljetnika pa do uzrokovanja gubitka 'vještina kritičkog mišljenja' kod korisnika.

Glavni državni odvjetnik istaknuo je kako bi OpenAI potencijalno mogao biti odgovoran za milijarde dolara uzrokovane štete.

U tužbi je poseban naglasak stavljen na optužbu da OpenAI nema učinkovitu roditeljsku kontrolu za mlade korisnike, posebice besplatna verzija ChatGPT-a koja nema mehanizam za 'provjeru pristupa ili dobi'. Također, ističu kako OpenAI ne zahtijeva da dječji računi budu povezani s roditeljskima, a oni koji jesu povezani ne garantiraju da će roditelji biti obaviješteni o sadržaju koji njihova djeca komuniciraju s AI alatom.

Tužba je rezultat kaznene istrage pokrenute u travnju protiv OpenAI-a, a koja je trebala provjeriti snosi li tvrtka 'kaznenu odgovornost' za masovnu pucnjavu na Sveučilištu Florida State prošle godine.

Naime, tijekom istrage masovne pucnjave, policija je utvrdila da je napadač vodio opsežne razgovore s ChatGPT-om prije same pucnjave te s pomoću tog alata istraživao detalje o masovnim pucnjavama na sveučilištima i tražio savjete o korištenju oružja.

Podsjetimo, OpenAI je tad izjavio kako 'ChatGPT nije odgovoran za taj strašni zločin' jer je samo pružio činjenične odgovore na pitanja s informacijama koje se mogu pronaći na internetu, te da nije poticao ni promovirao ilegalne ili štetne aktivnosti.

Ovom tužbom Florida postaje prva savezna država koja tuži OpenAI zbog navodnih opasnosti njihovog proizvoda, no nije jedina koja je podigla tužbu protiv AI alata i tvrtke koja stoji za njega.

Savezna država Pennsylvania podigla je tužbu protiv Character.AI zbog činjenice da se u jednom slučaju njihov chatbot predstavljao kao liječnik, dok je savezna država Kentucky tužila istu tvrtku zbog 'zlostavljanja djece' i 'navođenja na samoozljeđivanje'.