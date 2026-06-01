Appleovi insajderi otkrivaju: Hoće li iPhone 18 Pro zbilja doći u ovoj boji?

Narančasta Cosmic Orange, koja je obilježila iPhone 17 Pro, pokazala se kao jedan od najvećih Appleovih dizajnerskih pogodaka u posljednjih nekoliko godina. Nijansa je izazvala velik interes među kupcima, a brojni proizvođači Androida ubrzo su predstavili vlastite modele u vrlo sličnim tonovima. No prema novim informacijama, Apple tu boju neće prenijeti na iduću generaciju svojih premium telefona.

Prema tim materijalima, Apple za novu generaciju priprema potpuno novu istaknutu nijansu . Umjesto narančaste, glavna boja iPhonea 18 Pro trebala bi biti zasićena crvena , za koju se zasad nagađa da će nositi naziv Cherry. Još nije potvrđeno hoće li upravo ta nijansa i ime završiti u konačnoj verziji uređaja, no isto se pojavilo u više odvojenih glasina, što učvršćuje očekivanja.

Uz crvenu, među bojama za iPhone 18 Pro spominju se svijetloplava, tamnosiva, odnosno crna te srebrna varijanta koja, prema dostupnim fotografijama, izgleda gotovo identično onoj u aktualnoj seriji iPhone 17 Pro.

Kad je riječ o dizajnu, ove godine se ne očekuju prevelike promjene. Fotografije probnih modela upućuju na to da Apple zadržava vrlo sličan izgled u odnosu na prethodnika. Prema glasinama, novi modeli trebali bi dobiti uži izrez Dynamic Island, a početne cijene navodno bi trebale ostati na razini iPhonea 17 Pro.

Spominju se i određena poboljšanja kamere. Apple bi, prema istim informacijama, na glavne kamere mogao uvesti podršku za varijabilni otvor blende, što bi korisnicima omogućilo veću kontrolu nad fotografijom i dodatnu fleksibilnost u različitim uvjetima snimanja, piše GSM Arena.

Ako se informacije potvrde, Apple će na iPhoneu 18 Pro nastaviti s prepoznatljivim pristupom u kojem svaka nova generacija dobiva vlastitu dominantnu boju. Nakon narančaste, koja je obilježila aktualni model, u fokusu bi tako ovoga puta mogla biti crvena.