Altman slavi: Musk izgubio pravnu bitku protiv OpenAI-ja

Vlasnik Tesle i SpaceX-a tvrdio je da ga je Altman obmanuo prihvaćajući njegov novac uz obećanje da će OpenAI, tvorac ChatGPT-a, razvijati umjetnu inteligenciju za dobrobit čovječanstva , da bi kasnije odustao od te misije. Porota je tijekom suđenja, koje je trajalo tri tjedna, pregledala internu komunikaciju i saslušala niz svjedoka, a odluku je donijela nakon svega dva sata vijećanja.

Musk je tvrdio da je Altman iznevjerio izvorni neprofitni model OpenAI-ja tako što je kompaniju, nakon što je od njega (Muska) dobila 38 milijuna dolara ulaganja, pretvorio u profitno orijentiranu tvrtku, piše BBC.

Među svjedocima su bili i sami Musk i Altman, kao i izvršni direktor Microsofta Satya Nadella, kojeg je Musk optuživao da je pomogao u navodnoj shemi. Prvog dana suđenja Musk je, svjedočeći pred sudom, rekao da je cijeli slučaj 'zapravo vrlo jednostavan'.

'Nije u redu opljačkati dobrotvornu organizaciju. Ako je dopušteno pljačkati humanitarne organizacije, uništit će se cijeli temelj doniranja’, rekao je Musk.

Altman je tijekom svjedočenja iznio posve drugačiju verziju događaja, tvrdeći da je upravo Musk podržavao ideju pretvaranja OpenAI-ja u profitnu kompaniju, ali pod uvjetom da zadrži kontrolu nad njom. 'Posebno neugodan trenutak bio je kada su moji suosnivači pitali: 'Ako vi imate kontrolu, što će biti kada umrete?' On je rekao nešto poput: 'Možda bi kontrolu trebala preuzeti moja djeca'', ispričao je Altman pred porotom.

Sud je nakon odluke porote odbacio i Muskove preostale optužbe protiv Microsofta. Musk i Altman zajedno su osnovali OpenAI 2015. godine, no Musk je napustio kompaniju 2018. nakon što mu suosnivači nisu željeli prepustiti kontrolu nad organizacijom.

Nakon presude glasnogovornik OpenAI-ja Sam Singer izjavio je ispred suda da je riječ o 'velikoj pobjedi'. 'Ovo nije bilo ništa drugo nego pokušaj gospodina Muska da uspori konkurenta', rekao je Singer, dodajući da je riječ i o pobjedi pravosudnog sustava.

Odvjetnik OpenAI-ja William Savitt ustvrdio je kako Muskova tužba 'nema nikakve veze sa stvarnošću' te da je porota zaključila kako Musk tijekom svjedočenja nije govorio istinu o nastanku kompanije. 'Drago nam je da je porota brzo donijela ispravnu odluku', rekao je Savitt.

Dodao je kako će OpenAI nastaviti raditi na razvoju 'sigurne umjetne inteligencije za dobrobit cijelog čovječanstva'.