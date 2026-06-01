Novi poremećaj na tržištu: Jeftiniji mobiteli mogli bi nestati iz trgovina

Nestašica zadaje najviše problema proizvođačima jeftinijih mobitela jer proizvođači čipova sve veći dio proizvodnih kapaciteta preusmjeravaju na čipove za umjetnu inteligenciju pa proizvodnja uređaja nižeg cjenovnog razreda postaje manje isplativa.

Tvrtke širom svijeta isporučit će ove godine 1,08 milijardi mobitela, za 13,9 posto manje nego lani, izračunali su u Counterpoint Researchu. U veljači bili su prognozirali da će se smanjiti za 12,9 posto. Situacija na tržištu dodatno se pogoršala zbog rata u Iranu koji predstavlja sve veći teret za globalne lance opskrbe poluvodičima.

Prosječne veleprodajne cijene pametnih telefona porasle su u prvom tromjesečju za 14 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje dok su isporuke smanjene za 3,1 posto.

Posljedice nestašice osjetit će se još snažnije kada se rasprodaju zalihe stvorene prije poremećaja u opskrbi, upozoravaju u Counterpoint Researchu, napominjući da bi neki modeli jeftiniji od 150 američkih dolara mogli nestati iz trgovina.

Proizvođači mobitela nižeg i srednjeg cjenovnog raspona našli su se u škripcu između između većih troškova poslovanja koje ne mogu apsorbirati i potrošača ograničene kupovne moći, objašnjava glavni analitičar tvrtke Wang Yang. 'Pitanje više nije kako povećati isporuke ili tržišni udio već kako uopće opstati na tržištu', dodao je Wang.

Prema njegovim riječima, nestašica memorijskih čipova predstavlja najozbiljniji poremećaj s kojim se sektor mobitela dosad suočio i kompanije ne mogu ublažiti njezine posljedice ublažiti ni višim cijenama ni izmjenama proizvoda.