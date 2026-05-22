Jedan se školski okrug nagodio s Metom oko naknade štete koju radi djeci. Ima ih još 1200

Školski okrug Breathitt, smješten u saveznoj državi Kentucky, bio je spreman pokrenuti prvi slučaj u kojem se pokušava natjerati tvrtke društvenih mreža na pokrivanje tih troškova.

Meta Platforms je postigla nagodbu s američkim školskim okrugom koji je tužio vlasnika Instagrama zbog troškova borbe protiv krize mentalnog zdravlja koju su navodno uzrokovale platforme društvenih mreža te tvrtke.

Njihov je slučaj odabran kao testni za više od tisuću američkih školskih okruga koji su podnijeli tužbe protiv društvenih mreža, a školski okrug Breathitt tvrdio je da su tvrtke namjerno dizajnirale svoje platforme ne bi li izazvale ovisnost, što je rezultiralo štetom za djecu u rasponu od anksioznosti i depresije do samoozljeđivanja.

Tražili su 60 milijuna američkih dolara odštete za borbu protiv utjecaja društvenih mreža na učenike, kao i program ublažavanja te promjenu navodno ovisničkog karaktera platformi društvenih mreža. Suđenje je trebalo započeti sredinom lipnja na saveznom sudu u Oaklandu u Kaliforniji.

Sudski postupci za slučajeve koje su protiv Mete pokrenule američke države trebali bi biti nastavljeni na istom sudu u kolovozu, a uvjeti nagodbe nisu objavljeni. 'Naš fokus ostaje na postizanju pravde za preostalih 1200 školskih okruga koji su podnijeli tužbe', rekli su odvjetnici tužitelja Lexi Hazam, Previn Warren, Chris Seeger i Ronald Johnson.

Loša godina na sudu

Glasnogovornik Mete rekao je da je tvrtka i dalje 'usredotočena na naš dugogodišnji rad na izgradnji zaštita poput Teen Accounts, koje pomažu tinejdžerima da ostanu sigurni na internetu, a istovremeno roditeljima daju jednostavne kontrole za podršku njihovim obiteljima'.

Instagram Teen Accounts pokrenut je prije dvije godine kao alat osmišljen za zaštitu tinejdžera od štetnog sadržaja, no pojedini istraživači kažu da ne uspijeva spriječiti mlade korisnike u pregledu objava o samoubojstvu i samoozljeđivanju.

Ranije ovog tjedna skupina Tech Transparency Project objavila je da Meta plaća influencere na Instagramu kako bi pozitivno oblikovali narativ oko svojih tinejdžerskih računa na Instagramu. Početkom godine Meta i YouTube izgubili su slučaj koji je u Los Angelesu pokrenula žena tvrdeći da su te tvrtke odgovorne za njezinu ovisnost o društvenim mrežama u djetinjstvu.

Dvadesetogodišnjakinja, poznata kao Kaley, dobila je šest milijuna dolara odštete nakon što su se porotnici složili s njezinom tvrdnjom da su tvrtke namjerno izgradile takve platforme društvenih mreža koje su štetile njezinom mentalnom zdravlju.

U to vrijeme Meta i Google su najavili žalbu, a Snap i TikTok nagodili su se u tom slučaju neposredno prije suđenja, piše BBC.