Golem ego i borba za moć i novac: Suđenje Muska i OpenAI-a razotkrilo pravo lice AI industrije

Tada su jedan pokraj drugoga stajali izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman i čelnik Anthropica Dario Amodei, nekoć kolege u OpenAI-u, danas veliki konkurenti. Umjesto da se uhvate za ruke tijekom fotografiranja, obojica su stisnula šake da bi izbjegla kontakt, što je postalo simbol sve žešćih sukoba u AI sektoru, piše BBC .

Pukotine u toj slici zajedništva vidljive su već neko vrijeme. Autor teksta prisjeća se globalnog AI samita održanog u Indiji u veljači, gdje je indijski premijer Narendra Modi pokušao simbolično okupiti vodeće ljude industrije na pozornici.

Tehnološke kompanije često nastoje ostaviti dojam zajedničke misije , osobito kada govore o sigurnosti umjetne inteligencije , znanstvenim istraživanjima ili uključivosti. No suđenje je ponovno pokazalo da najveći igrači AI industrije nisu humanitarne organizacije, čak i ako su se nekada tako predstavljali.

Slično ozračje obilježilo je i suđenje u Oaklandu, gdje su tjedni rasprava razotkrili golem ego, borbu za moć i novac među ljudima koji danas oblikuju razvoj umjetne inteligencije. Nitko iz cijele priče očito nije izašao kao heroj. Presuda je, smatraju analitičari, možda kupila dodatno vrijeme AI industriji u trenutku u kojem raste zabrinutost da je sektor prenapuhan i da bi mogao završiti kao još jedan tehnološki balon.

Posebno se spekuliralo o tome da si OpenAI nije mogao priuštiti poraz. Tvrtka posljednjih godina troši golema sredstva investitora, a nedavno je zaposlila novu direktoricu Denise Dresser, bivšu menadžericu platforme Slack, koja bi trebala pomoći u povećanju prihoda.

Dresser je za BBC rekla da OpenAI planira polovicu prihoda ostvarivati od korisnika, a polovicu od poslovnih klijenata. Zanimljivo, fokus više nije bio na popularnom chatbotu ChatGPT-ju, već na AI agentu za programiranje Codex, a opisala ga je kao svog 'šefa kabineta'.

OpenAI na burzi?

Ekonomist i autor Sebastian Mallaby prije presude procijenio je da OpenAI ima čak 50 posto šanse propasti do iduće godine, a izbjegavanje plaćanja potencijalne višemilijardne odštete Musku sada bi moglo znatno poboljšati te izglede.

Otvorio se i put prema mogućem izlasku OpenAI-a na burzu, uz sve glasnije spekulacije o valuaciji koja bi mogla doseći čak bilijun dolara. Sam Musk vjerojatno neće pretrpjeti ozbiljne posljedice jer je najbogatiji čovjek svijeta već navikao na sudske sporove i teško će odustati od javnih napada na OpenAI, osobito preko svoje društvene mreže X.

No dok su Musk i Altman posljednjih mjeseci bili zaokupljeni međusobnim obračunima, konkurencija je nastavila ubrzano napredovati.

Anthropic je nedavno izazvao veliku pozornost tvrdnjama da njihov novi model Claude Mythos posjeduje potencijalno opasne sposobnosti hakiranja. Dio stručnjaka smatra da je to samo dobar PR, a drugi tvrde da je riječ o važnoj prekretnici u razvoju AI-a.

Google pak, čiji je napredak u umjetnoj inteligenciji svojedobno potaknuo Muska, Altmana i druge na pokretanje OpenAI-a, ubrzano integrira AI u gotovo sve svoje proizvode i usluge.