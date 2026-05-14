Američke vlasti provjeravat će američku umjetnu inteligenciju

Do partnerstva dolazi nakon što je Anthropicov novi model umjetne inteligencije Mythos potaknuo val zabrinutosti za kibernetičku sigurnost na više razina, što je pomoglo Bijeloj kući uvesti formalni postupak revizije za AI.

Google, Microsoft i xAI podijelit će neobjavljene verzije svojih modela umjetne inteligencije s američkim vlastima kako bi suzbili prijetnje kibernetičkoj sigurnosti, objavio je američki National Institute of Standards and Technology.

Novi dogovor omogućuje agenciji Center for AI Standards and Innovation (CAISI) pri američkom Ministarstvu trgovine ocjenu novih modela umjetne inteligencije i njihovog potencijalnog utjecaja na nacionalnu sigurnost i javnu sigurnost prije njihovog lansiranja.

Centar će također provoditi istraživanja i testiranja nakon implementacije modela. Već su dovršili više od 40 evaluacija.

Anthropic još nije omogućio pristup Mythosu za širu javnost, već samo odabranoj skupini odobrenih organizacija. Također je izvijestio više dužnosnike američke vlade o njegovim mogućnostima.

OpenAI je prošli tjedan svoje najnaprednije modele umjetne inteligencije stavio na raspolaganje svim razinama vlasti koje su prošle sigurnosnu provjeru, nastojeći biti korak ispred prijetnji omogućenih umjetnom inteligencijom.

Partnerstva bi mogla CAISI-ju olakšati testiranje umjetne inteligencije pružanjem više resursa.

Bijela kuća se želi konzultirati sa skupinom stručnjaka kako bi dali savjete o mogućem postupku revizije novih modela umjetne inteligencije. To bi predstavljalo odstupanje od dosadašnjeg laganog pristupa regulativi AI-ja, kakav je provodila administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.

'Microsoft redovito testira vlastite modele, no CAISI nudi dodatnu tehničku, znanstvenu i nacionalnu sigurnosnu ekspertizu', poručili su iz te tvrtke, a prenosi CNN Business.