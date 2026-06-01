Život bez mobilnog interneta u Rusiji: Putin izdao novu naredbu

Rusija je ove godine povremeno blokirala mobilne internetske usluge i uvodila strože mjere protiv stranih aplikacija za razmjenu poruka , prisiljavajući milijune da se okrenu VPN-ovima. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon četiri godine rata.

Prema popisu naredbi koji je objavio Kremlj, Putin je naredio premijeru i FSB-u da 'osiguraju neprekidan rad najvažnijih usluga' tijekom razdoblja 'ograničenog rada interneta', prenosi Reuters.

Premijer Mihail Mišustin i ravnatelj FSB-a Aleksandar Bortnikov trebaju do 1. srpnja podnijeti izvješće, dodaje se u naredbi.

Putin je poremećaje interneta i komunikacijskih mreža opisao kao bolnu, ali ponekad nužnu sigurnosnu mjeru potrebnu za sprječavanje terorističkih napada i ukrajinskih napada dronovima. Ruski predsjednik naglašava da bi građanima tijekom tih razdoblja trebao biti omogućen pristup vitalnim internetskim uslugama.