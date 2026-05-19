Musk kritizirao presudu u slučaju OpenAI: 'Ovo je opasan presedan'

M.Či.

19.05.2026 u 09:21

Elon Musk
Elon Musk Izvor: EPA / Autor: Christian Monterossa
Samo nekoliko sati nakon što je izgubio spor protiv OpenAI, Elon Musk otvorio je dušu i progovorio o presudi, IPO-u SpaceX-a, ali i inovatorima koje najviše cijeni.

U intervjuu za Forbes komentira sudski poraz u sporu protiv OpenAI-ja, ocjenjujući presudu ‘opasnim presedanom’. Podsjetimo, porota je zaključila da je Musk predugo čekao s tužbom, a sud je odbacio njegove tvrdnje da su čelnici OpenAI-ja nepropisno pretvorili organizaciju iz neprofitne u profitnu.

'To znači da netko može uzeti neprofitnu organizaciju i pretvoriti je u profitnu, a to potkopava cijeli sustav dobrotvornog davanja u Americi', smatra Musk.

Odbio je komentirati najavljeni IPO SpaceX-a, kojim bi se moglo prikupiti do 75 milijardi dolara uz procijenjenu vrijednost veću od 2 bilijuna dolara. Nagađa se da bi zahtjev za 'najveći IPO svih vremena' trebao biti podnesen u srijedu, a obuhvaćao bi SpaceX, Starlink i xAI.

I dok o IPO-u nije želio govorio, Musk je iznio vrlo ambiciozne prognoze o umjetnoj inteligenciji i robotici. Smatra da bi digitalna inteligencija već u idućih pet godina mogla nadmašiti ukupnu ljudsku inteligenciju te da bi u istom razdoblju moglo postojati najmanje 100 milijuna humanoidnih robota. Možda i milijarda. Ocijenio je da je tempo razvoja umjetne inteligencije ‘vrtoglav’.

'Prilično je očito da ćemo imati umjetnu inteligenciju koja je daleko pametnija od ljudi, a na neki način to već i imamo', rekao je te dodao: 'Nadam se da će biti dobra prema nama.'

Dotaknuo se i budućnosti, ali ne kroz svoje ideje na kojima još nije stigao raditi, već kroz ideje drugih inovatora. Istaknuo je da priliku vidi u razvoju električnih zrakoplova, stvaranju novih sintetskih lijekova pomoću RNA tehnologije, ali i izgradnji tunela. Podsjetimo, njegova je tvrtka izgradila tunel ispod Las Vegasa koji je namijenjen samo vozilima Tesle, a kojim se u samo izbjegava gužva na prometnicama.

Na kraju je priznao kako ne razmišlja o tome kakav će trag ostaviti u povijesnim knjigama, ali i kako želi da ga se za 250 godina pamti kao osobu koja je 'odigrala korisnu ulogu u napretku civilizacije'. 

