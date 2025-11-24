Piloti ih obožavaju, a sada ih uvodi i NATO: Omiljena 'igračka' tinejdžera postala ubojito oružje

Zapadni vojnici koriste standardne kontrolere Xbox za upravljanje dronovima presretačima vrijednim 15.000 dolara, piše Business Insider. Kontroleri su se pokazali efektnima u ukrajinskoj obrani protiv ruske vojske te sada taj sustav postaje i dio NATO-ova alata za obranu od sve većih prijetnji. A čini se da su se u stvarnom ratu korisnima pokazale i - gejmerske vještine

Merops, američki sustav protuzračne obrane koji dolazi s kontrolerom Xbox za operatere, lansira presretačke dronove sposobne uništiti neprijateljske bespilotne letjelice u zraku. Američki, poljski i rumunjski vojnici treniraju na njemu dok NATO ubrzano uvodi pristupačne i lako primjenjive sustave za obranu od dronova diljem istočne Europe. Američki vojnik koji upravlja dronovima presretačima rekao je za Business Insider da je ovakav upravljač vrlo praktičan. 'Kompaktan je, lako se prenosi i iznimno je izdržljiv', rekao je Riley Hiner na demonstraciji sustava Merops u jugoistočnoj Poljskoj. Američka i druge svjetske vojske dugo su koristile kontrolere u stilu Xboxa u vojnim operacijama, uključujući one povezane s dronovima. Takav pristup proširio se u Ukrajini nakon ruske invazije 2022. godine te se sada primjenjuje i u sustavu Merops.

Upravljači slični onima za Xbox ili druge konzole sve se češće integriraju u vojnu opremu jer vojnicima omogućuju brže i jednostavnije usvajanje vještina. Mnogi su odrasli uz takve uređaje pa se odmah snađu, za razliku od sustava s kompliciranim, specijaliziranim vojnim sučeljima. Microsoft nije odgovorio na upit Business Insidera o korištenju njegova upravljača u vojnom sustavu. Hiner kaže da ima iskustva s videoigrama na Xboxu, stoga vjeruje da to može pomoći u upravljanju dronovima. 'Mislim da većina vojnika danas igra igre na konzolama. Sve je vrlo intuitivno. Kad jednom savladaš raspored komandi, samo ih pošalješ u zrak i letiš', rekao je. I drugi američki vojnici, kao i ukrajinski operateri, ranije su isticali da gejmeri često postanu odlični piloti dronova. Hiner potvrđuje da vojnici s iskustvom igranja imaju malo problema s Meropsom, a najveći izazov je pronaći idealnu rutu presretanja. FPV dronovi (first-person-view) koji dominiraju ukrajinskim bojištem zahtijevaju jednaku opremu kao i videoigre - kontrolere, ekrane i slušalice - no ukrajinski operateri naglašavaju da su stvarne misije neusporedivo složenije, uz ozbiljne posljedice. Puno je toga pitanje života i smrti. Kod Meropsa vrijedi isto: neuspješno presretanje znači da će prijeteći dron nastaviti prema svojoj meti, što može biti smrtonosno, kao u slučaju brojnih letjelica Šahid korištenih u napadima na ukrajinske gradove.