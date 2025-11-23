Project Mercury: Otkriveno što je Meta sakrila od korisnika

U istraživanju iz 2020. godine pod kodnim nazivom "Project Mercury", znanstvenici Mete surađivali su s istraživačkom tvrtkom Nielsen kako bi procijenili učinak „deaktiviranja” Facebooka i Instagrama, proizlazi iz dokumenata Mete pribavljenih tijekom sudskog postupka, prenosi Reuters.

Na razočaranje tvrtke, "osobe koje su tjedan dana prestale koristiti Facebook prijavile su manji osjećaj depresije, tjeskobe, usamljenosti i društvene usporedbe", navodi se u internim dokumentima.

Umjesto da objavi te rezultate ili nastavi s dodatnim istraživanjima u podnesku se navodi da je Meta prekinula daljnji rad i interno proglasila da su negativni rezultati istraživanja kompromitirani "postojećim medijskim narativom" o tvrtki.