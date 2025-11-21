Pogledajte što može 'ultimativni ratnik' od čelika i plastike: 'Konačni cilj? Slati ih na Mjesec i Mars'

Iz američkog Ministarstva obrane rekli su za Newsweek da su autonomni sustavi 'budućnost bojišta', od dronova do robota koji povećavaju učinkovitost i smanjuju rizik za ljudske živote.

Kako bi postigao tu razinu autonomije, Phantom se trenira na nizu vojnih i industrijskih zadataka, kao što su održavanje i punjenje zrakoplova, probijanje prepreka i logistika u borbenim zonama . Prema Pathaku, upravo takvi 'obrambeni use caseovi' stvaraju temelje za dugoročni plan da humanoidni roboti jednog dana grade kolonije u svemiru.

Phantom MK1 , izrađen od čelika i plastike te opremljen s osam kamera 'u glavi', zamišljen je kao stroj koji može imitirati, ali i nadmašiti ljudske sposobnosti. 'Prvi korak je da robot radi sve što radi čovjek', kaže Sankaet Pathak, izvršni direktor i suosnivač Foundationa. 'Konačni cilj? Slati ih na Mjesec i Mars, gdje bi gradili, održavali i branili infrastrukturu na mjestima na kojima ljudi teško mogu opstati.'

Od bankrota do ambicije od 10 milijardi dolara

Pathak, bivši šef propalog fintech startupa Synapse, osnovao je Foundation prošle godine s Arjunom Sethijem iz Tribe Capitala te bivšim američkim marincem Mikeom LeBlancom, a on danas zagovara mogućnost da roboti poput Phantoma preuzmu najopasnije vojne zadatke.

LeBlanc opisuje MK1 kao 'najmoćniji multialat na svijetu' jer može nositi 20 kilograma tereta – na svom vrhuncu i do 36 – a njegova proizvodnja košta oko 150.000 dolara, što bi se moglo prepoloviti u masovnoj proizvodnji. 'Ako treba staviti eksploziv na vrata da izbjegnemo poslati devetnaestogodišnjeg vojnika – može. Ako prvi treba ući u zgradu – može', kaže LeBlanc.

Tvrtka od 50 zaposlenih već razgovara s američkom vojskom, ratnim zrakoplovstvom, marincima i Ministarstvom domovinske sigurnosti (DHS). Humanoidni roboti mogli bi tako patrolirati granicama ili raditi u opasnim okruženjima, no DHS za sada ističe da 'nema službene najave' o nabavi takvih sustava.

Foundation već ima desetak robota u pogonu – u automobilskoj tvornici u Atlanti i kod dva proizvođača robe široke potrošnje – a do kraja sljedeće godine planira izgraditi do 10.000 Phantoma. Tvrtka je u završnoj fazi prikupljanja više od 100 milijuna dolara uz procijenjenu vrijednost od milijardu dolara, s interesom investitora koji bi mogao podići valuaciju i do 3,5 milijardi.

Sva ta ambicija ne znači da robot funkcionira bez greške. Phantom je putovao 4600 kilometara u velikom plastičnom kovčegu, no nakon dolaska u New York ekipa ga je morala potpuno rastaviti i ponovno sastaviti. Nakon više pokušaja konačno je ustao, ali se nedugo zatim iznenada srušio usred demonstracije.

Pathak je nespretan trenutak pripisao novoj računalnoj ploči ugrađenoj tik prije puta. Usprkos tome, robot je uspio razgovarati s posjetiteljima i čak nakratko 'raditi' na recepciji, zbunivši zaposlenike koji su očekivali čovjeka.