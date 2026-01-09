Oči uprte u Manus: Meta će za 'sljedeći DeepSeek' izdvojiti milijarde, Kina najavila istragu

Startup Manus je proglašen sljedećim DeepSeekom nakon lansiranja agenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji, koji može pomoći u zadacima poput istraživanja tržišta, kodiranja i analize podataka
Kina će istražiti preuzimanje startupa za umjetnu inteligenciju Manus kako bi procijenila je li u skladu sa zakonima o kontroli izvoza i inozemnih ulaganja. Istragu će voditi Ministarstvo trgovine. Iza akvizicije stoji Meta Platforms, koja je preuzimanje singapurske tvrtke najavila tijekom prošlog mjeseca kako bi integrirala njene tehnologije automatizacije u svoje potrošačke i poslovne proizvode.
Uvjeti akvizicije nisu objavljeni, ali zapadni mediji barataju brojkom većom od dvije milijarde američkih dolara kao mogućom cijenom. 'Kineska vlada dosljedno podržava poduzeća u provođenju obostrano korisnih transnacionalnih operacija i međunarodne tehnološke suradnje u skladu sa zakonima i propisima', rekao je glasnogovornik Ministarstva trgovine He Yadong.
Manus je započeo kao proizvod kineskog startupa Butterfly Effect, poznatog i kao Monica.Im, prije nego što je prerastao u zaseban subjekt, koji se ranije ove godine preselio u Singapur. Startup je proglašen sljedećim DeepSeekom nakon što je u ožujku lansirao svog prvog agenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji, koji može pomoći u zadacima poput istraživanja tržišta, kodiranja i analize podataka.
Tvrtka je navodno otpustila većinu svojih zaposlenika u Pekingu u srpnju jer je razmatrala globalno širenje. Akvizicija bi im trebala omogućiti nastavak poslovanja iz Singapura.
U prosincu su imali 105 zaposlenika u Singapuru, Tokiju i SanFranciscu. Prema podacima koje su sami objavili, krajem prošle godine - osam mjeseci nakon lansiranja proizvoda - premašili su 100 milijuna dolara godišnjeg prihoda. Ako je taj podataktočan, onda su startup koji je došao od nule do tog iznosa najbrže na svijetu ikad.
Manus je prikupio 75 miljuna dolara investicija u krugu koji je predvodio američki VC Benchmark u travnju. Kina smatra napredne AI agente, modele i srodni intelektualni vlasnički kapital strateškom imovinom.
Meta je dosad potrošila milijarde dolara na izgradnju kapaciteta za umjetnu inteligenciju, ne bi li se bolje nosila s konkurencijom OpenAI-ja i Googlea. U lipnju je tvrtka uložila 14,3 milijardi dolara u udio od 49 posto u startupu Scale AI, što je dovelo osnivača i izvršnog direktora Alexandra Wanga u vodeći tim tehnološkog diva.
Tijekom prosinca je stigla najava o preuzimanju startupa za nosive uređaje Limitless, piše CNBC.