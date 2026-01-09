Oči uprte u Manus: Meta će za 'sljedeći DeepSeek' izdvojiti milijarde, Kina najavila istragu

Startup Manus je proglašen sljedećim DeepSeekom nakon lansiranja agenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji, koji može pomoći u zadacima poput istraživanja tržišta, kodiranja i analize podataka

Kina će istražiti preuzimanje startupa za umjetnu inteligenciju Manus kako bi procijenila je li u skladu sa zakonima o kontroli izvoza i inozemnih ulaganja. Istragu će voditi Ministarstvo trgovine. Iza akvizicije stoji Meta Platforms, koja je preuzimanje singapurske tvrtke najavila tijekom prošlog mjeseca kako bi integrirala njene tehnologije automatizacije u svoje potrošačke i poslovne proizvode. Uvjeti akvizicije nisu objavljeni, ali zapadni mediji barataju brojkom većom od dvije milijarde američkih dolara kao mogućom cijenom. 'Kineska vlada dosljedno podržava poduzeća u provođenju obostrano korisnih transnacionalnih operacija i međunarodne tehnološke suradnje u skladu sa zakonima i propisima', rekao je glasnogovornik Ministarstva trgovine He Yadong.

Manus je započeo kao proizvod kineskog startupa Butterfly Effect, poznatog i kao Monica.Im, prije nego što je prerastao u zaseban subjekt, koji se ranije ove godine preselio u Singapur. Startup je proglašen sljedećim DeepSeekom nakon što je u ožujku lansirao svog prvog agenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji, koji može pomoći u zadacima poput istraživanja tržišta, kodiranja i analize podataka. Tvrtka je navodno otpustila većinu svojih zaposlenika u Pekingu u srpnju jer je razmatrala globalno širenje. Akvizicija bi im trebala omogućiti nastavak poslovanja iz Singapura.