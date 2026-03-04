Ovo trebate znati prije nego što potražite zdravstveni savjet od umjetne inteligencije

Stotine milijuna ljudi obraćaju se robotima za brbljanje opremljenim umjetnom inteligencijom za savjet. Je li to dobra ideja i na što treba obratiti pozornost? Pogledajmo
Bilo je pitanje vremena kad će tehnološke tvrtke početi nuditi programe dizajnirane za zdravstvena pitanja.
U siječnju je OpenAI predstavio ChatGPT Health, a on navodno može analizirati medicinske kartone korisnika, zdravstvene aplikacije i podatke nosivih uređaja da bi odgovorio na zdravstvena i medicinska pitanja. Trenutno postoji lista čekanja za taj program.
Anthropic nudi slične značajke nekim korisnicima svog chatbota Claude. Obje tvrtke kažu da njihovi programi nisu zamjena za profesionalnu skrb i ne bi trebali biti korišteni za dijagnosticiranje medicinskih stanja. Umjesto toga, mogu sažeti i objasniti komplicirane rezultate testova, pomoći u pripremi za posjet liječniku ili analizirati važne zdravstvene trendove skrivene u medicinskim kartonima i metrikama aplikacija.
Evo što trebate uzeti u obzir prije razgovora s chatbotom o zdravlju.
Chatbotovi mogu ponuditi personaliziranije informacije
Pojedini liječnici i istraživači koji su radili s ChatGPT Health i sličnim programima smatraju ih poboljšanjem u odnosu na sadašnje stanje. AI platforme nisu savršene – ponekad mogu halucinirati ili davati loše savjete – ali informacije koje proizvode vjerojatnije će biti personalizirane i specifične od onih koje pacijenti mogu pronaći putem Googlea.
Jedna od njihovih prednost je ta što odgovaraju na pitanja korisnika s kontekstom iz njihove medicinske povijesti, uključujući recepte, dob i liječničke bilješke. Što više podataka AI dobije, to će odgovori koje nudi vjerojatno biti precizniji. Ipak, budite oprezni s dijeljenjem osjetljivih privatnih medicinskih podataka online općenito, ne samo s robotom za brbljanje.
Ako imate zabrinjavajuće simptome, preskočite umjetnu inteligenciju
Simptomi poput kratkoće daha, bolova u prsima ili jake glavobolje mogu biti znak da trebate odmah potražiti liječničku pomoć, no čak i u manje hitnim situacijama pacijenti i liječnici trebali bi pristupiti AI programima s određenom dozom zdrave skepse.
Nikad se ne oslanjajte samo na ono što vam je umjetna inteligencija ponudila, bez obzira na to koliko se malim neki zdravstveni problem činio.
Razmislite o svojoj privatnosti prije prijenosa bilo kakvih zdravstvenih podataka
Važno je shvatiti i prihvatiti da sve što se dijeli s AI tvrtkom nije zaštićeno kao što je to, primjerice, komunikacija s liječnikom. Za te dvije situacije vrijede vrlo različiti standardi zaštite privatnosti.
I OpenAI i Anthropic tvrde da zdravstvene podatke korisnika čuvaju odvojeno od drugih vrsta podataka i da oni podliježu dodatnim zaštitama privatnosti te ih navodno ne koriste za obuku svojih modela. Korisnici se moraju prijaviti za dijeljenje svojih podataka i mogu se isključiti u bilo kojem trenutku.
Chatbotovi mogu pogriješiti
Rane studije sugeriraju da programi poput ChatGPT-ja mogu proći medicinske preglede visoke razine, ali često posrnu pri interakciji s ljudima.
Studija Sveučilišta Oxford s 1300 sudionika nedavno je otkrila da ljudi koji koriste AI chatbotove za istraživanje hipotetskih zdravstvenih stanja nisu donosili bolje odluke od ljudi koji koriste online pretraživanja ili osobnu prosudbu. AI chatbotovi su u sveobuhvatnom, pisanom obliku ispravno identificirali temeljno stanje u 95 posto slučajeva, no problemi su se pojavili u interakciji s ljudima.
Korisnici često nisu davali chatbotovima potrebne informacije za ispravnu identifikaciju zdravstvenog problema. S druge strane, AI sustavi često su odgovarali kombinacijom dobrih i loših informacija, a korisnici su imali problema u tome kako ih razlikovati.
Drugo mišljenje AI-a može biti korisno
Nemojte se osloniti samo na jedno mišljenje, već upitajte i druge robote što misle o vašem zdravstvenom problemu. Na kraju to svakako provjerite s liječnikom, piše AP.