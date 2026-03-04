Ovo trebate znati prije nego što potražite zdravstveni savjet od umjetne inteligencije

Stotine milijuna ljudi obraćaju se robotima za brbljanje opremljenim umjetnom inteligencijom za savjet. Je li to dobra ideja i na što treba obratiti pozornost? Pogledajmo

Bilo je pitanje vremena kad će tehnološke tvrtke početi nuditi programe dizajnirane za zdravstvena pitanja. U siječnju je OpenAI predstavio ChatGPT Health, a on navodno može analizirati medicinske kartone korisnika, zdravstvene aplikacije i podatke nosivih uređaja da bi odgovorio na zdravstvena i medicinska pitanja. Trenutno postoji lista čekanja za taj program. Anthropic nudi slične značajke nekim korisnicima svog chatbota Claude. Obje tvrtke kažu da njihovi programi nisu zamjena za profesionalnu skrb i ne bi trebali biti korišteni za dijagnosticiranje medicinskih stanja. Umjesto toga, mogu sažeti i objasniti komplicirane rezultate testova, pomoći u pripremi za posjet liječniku ili analizirati važne zdravstvene trendove skrivene u medicinskim kartonima i metrikama aplikacija. Evo što trebate uzeti u obzir prije razgovora s chatbotom o zdravlju.

Chatbotovi mogu ponuditi personaliziranije informacije Pojedini liječnici i istraživači koji su radili s ChatGPT Health i sličnim programima smatraju ih poboljšanjem u odnosu na sadašnje stanje. AI platforme nisu savršene – ponekad mogu halucinirati ili davati loše savjete – ali informacije koje proizvode vjerojatnije će biti personalizirane i specifične od onih koje pacijenti mogu pronaći putem Googlea. Jedna od njihovih prednost je ta što odgovaraju na pitanja korisnika s kontekstom iz njihove medicinske povijesti, uključujući recepte, dob i liječničke bilješke. Što više podataka AI dobije, to će odgovori koje nudi vjerojatno biti precizniji. Ipak, budite oprezni s dijeljenjem osjetljivih privatnih medicinskih podataka online općenito, ne samo s robotom za brbljanje. Ako imate zabrinjavajuće simptome, preskočite umjetnu inteligenciju Simptomi poput kratkoće daha, bolova u prsima ili jake glavobolje mogu biti znak da trebate odmah potražiti liječničku pomoć, no čak i u manje hitnim situacijama pacijenti i liječnici trebali bi pristupiti AI programima s određenom dozom zdrave skepse. Nikad se ne oslanjajte samo na ono što vam je umjetna inteligencija ponudila, bez obzira na to koliko se malim neki zdravstveni problem činio.