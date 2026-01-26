Meta uvodi tinejdžerima još jedno ograničenje vezano uz umjetnu inteligenciju

Iz Mete su poručili da su od roditelja čuli zahtjeve za više uvida i kontrole nad interakcijama njihovih tinejdžera, zbog čega su se odlučili na promjene
Meta Platforms će tinejdžerima na globalnoj razini onemogućiti pristup likovima generiranima umjetnom inteligencijom u svim svojim aplikacijama. Namjeravaju za tu dobnu skupinu razviti zasebnu inačicu AI likova. Ovaj potez dolazi nekoliko dana prije nego što će u američkoj saveznoj državi New Mexico biti pokrenut slučaj protiv Mete pod optužbom da se nije potrudila zaštititi djecu od seksualnog iskorištavanja u svojim aplikacijama.
Ranije su zapadni mediji otkrili da je Meta nastojala ograničiti otkrivanje rezultata istraživanja vezanih uz utjecaj društvenih mreža na mentalno zdravlje tinejdžera.
U listopadu prošle godine tvrtka je predstavila roditeljski nadzor za AI likove, omogućujući roditeljima i skrbnicima praćenje tema i blokiranje pristupa određenim likovima, kao i potpuno isključivanje razgovora s njima. Ove su značajke trebale biti objavljene ove godine, ali čini se da se to neće skoro dogoditi.
Na zahtjev roditelja
Iz Mete su poručili da su od roditelja čuli zahtjeve za više uvida i kontrole nad interakcijama njihovih tinejdžera s AI likovima, zbog čega su odlučili napraviti ove promjene. Također u listopadu kompanija je uvela značajke roditeljskog nadzora na Instagramu, fokusirajući se na prilagođavanje tinejdžerskog iskustva interakcije s AI-em u svojim aplikacijama.
Ove značajke, inspirirane filmskom ocjenom PG-13, ograničile su im pristup određenim temama, poput ekstremnog nasilja, golotinje i očite upotrebe droga. Tinejdžere bi trebala otkriti i prepoznati Metina tehnologija predviđanja dobi.
Nakon što se AI likovi vrate, imat će ugrađene roditeljske kontrole, davati odgovore primjerene dobi i držati se tema poput obrazovanja, sporta i hobija. Metu očekuje i suđenje zbog optužbe za izazivanje ovisnosti, a među svjedocima bi trebao biti i glavni izvršni direktor Mark Zuckerberg.
I tvrtke koje se bave razvojem umjetne inteligencije morale su izmijeniti svoje proizvode i usluge namijenjene tinejdžerima nakon što su se suočile s tužbama zbog pružanja pomoći pri samoozljeđivanju.
U listopadu je Character.AI zabranio otvorene razgovore s robotima za brbljanje za korisnike mlađe od 18 godina, a u studenom su najavili izradu interaktivnih priča za djecu. U posljednjih nekoliko mjeseci OpenAI je dodao nova pravila namijenjena sigurnosti tinejdžera u ChatGPT i počeo predviđati dob korisnika kako bi primijenio ograničenja sadržaja, piše Tech Crunch.