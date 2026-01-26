Meta uvodi tinejdžerima još jedno ograničenje vezano uz umjetnu inteligenciju

Meta Platforms će tinejdžerima na globalnoj razini onemogućiti pristup likovima generiranima umjetnom inteligencijom u svim svojim aplikacijama. Namjeravaju za tu dobnu skupinu razviti zasebnu inačicu AI likova. Ovaj potez dolazi nekoliko dana prije nego što će u američkoj saveznoj državi New Mexico biti pokrenut slučaj protiv Mete pod optužbom da se nije potrudila zaštititi djecu od seksualnog iskorištavanja u svojim aplikacijama.

Ranije su zapadni mediji otkrili da je Meta nastojala ograničiti otkrivanje rezultata istraživanja vezanih uz utjecaj društvenih mreža na mentalno zdravlje tinejdžera.

U listopadu prošle godine tvrtka je predstavila roditeljski nadzor za AI likove, omogućujući roditeljima i skrbnicima praćenje tema i blokiranje pristupa određenim likovima, kao i potpuno isključivanje razgovora s njima. Ove su značajke trebale biti objavljene ove godine, ali čini se da se to neće skoro dogoditi.