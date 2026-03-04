Slijetanje na Mjesec: NASA mijenja planove za program Artemis

NASA je objavila značajne promjene vezane uz program Artemis i povratak ljudi na Mjesec. Prema novim planovima, misija Artemis III više neće uključivati slijetanje na Mjesečevu površinu , već će se provesti niz tehnoloških testiranja u niskoj Zemljinoj orbiti .

Zašto odgoda?

Artemis 2 bi trebala biti prva NASA-ina misija s posadom u sklopu novog lunarnog programa. Četvero astronauta - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch iz NASA-e te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije - planiraju desetodnevni let oko Mjeseca.

No program Artemis već godinama pati od niza tehničkih i organizacijskih poteškoća. Misija Artemis II doživjela je tako višestruka odgađanja – najprije zbog curenja tekućeg vodika na generalnoj probi 3. veljače, a potom zbog novih problema na drugoj probi od 19. do 20. veljače. Najraniji mogući datum lansiranja sada je 1. travnja.

Problemi nisu samo tehnički. NASA je 2025. godine izgubila više od 4000 zaposlenika, što čini oko 20 posto ukupnog osoblja, a to dodatno opterećuje program. Novi administrator NASA-e Jared Isaacman javno je priznao taj problem. Prema njegovim riječima, 'dani u kojima NASA lansira rakete prema Mjesecu svake tri godine su gotovi'.

Što donosi Artemis III?

Unatoč novinskim naslovima koji govore o 'otkazivanju' misije Artemis III, radi se zapravo o redefiniranju, a ne ukidanju. Misija će lansirati kapsulu Orion s posadom u nisku Zemljinu orbitu te će astronauti testirati ključne tehnologije poput sustava za održavanje života, pogona i komunikacije, a planirano je i spajanje komercijalnim lunarnim letjelicama koje razvijaju SpaceX i Blue Origin. Astronauti bi mogli testirati i nova svemirska odijela tvrtke Axiom Space.

Najzanimljiviji dio nove najave je da NASA u 2028. planira ne jedno, već dva slijetanja na Mesec, a potom po jednu misiju godišnje. To bi Artemis po intenzitetu učinilo sličnim legendarnom programu Apollo, a on je proveo 11 misija s posadom u svega četiri godine, piše The Conversation.

Jedna važna stavka bila je upadljivo odsutna iz NASA-ine najave - Lunar Gateway, mala svemirska postaja koja treba orbitirati oko Mjeseca. U originalnim planovima upravo je ta postaja trebala biti dio druge misije slijetanja.

Ovo osobito zabrinjava Kanadu jer u program Artemis ulaže dvije milijarde dolara kroz razvoj robotske ruke Canadarm3, naprednog sustava s umjetnom inteligencijom koji bi bio smješten upravo na Lunar Gatewayu. Hoće li taj projekt ostati dio programa ili ne, još nije poznato.