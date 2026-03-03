Dvostruka premijera: Apple lansirao iPhone 17e i novu generaciju iPada Air

iPhone 17e dolazi po istoj cijeni kao i prošli model uz naglasak na nekoliko dobrodošlih nadogradnji poput više memorije i otpornijeg ekrana. iPad Air je prvi 'Air' tablet koji dobija M4 čip

Apple je u ponedjeljak započeo svoj najavljeni 'veliki tjedan' s dva nova proizvoda: novim iPhoneom 17e i iPadom Air opremljenim M4 čipom, izvještava Engadget. iPhone 17e: Više memorije, brži modem i poboljšana zaštita Apple je prvo predstavio iPhone 17e, najnoviji model iz svoje 'e' serije koji donosi nekoliko ključnih poboljšanja, a zadržava početnu cijenu od 599 dolara. Najvažnije novine uključuju dvostruko veću osnovnu memoriju (256 GB umjesto 128 GB), podršku za MagSafe s Qi2 bežičnim punjenjem do 15W, te Ceramic Shield 2 na ekranu koji nudi tri puta bolju otpornost na ogrebotine (u odnosu na prošlogodišnji model) i smanjen odsjaj.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Apple

Iako dizajn ostaje gotovo identičan prethodniku, iPhone 17e dolazi s A19 čipom, istim koji se nalazi u iPhoneu 17. Uređaj također koristi C1X modem koji je do dva puta brži od prethodnog C1 modema, te podržava satelitske funkcije kao što su Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages i Find My. iPhone 17e će biti dostupan u crnoj, bijeloj i nježnoj ružičastoj boji, a prednarudžbe počinju 4. ožujka. U prodaji će biti od 11. ožujka u preko 70 zemalja svijeta.

iPad Air s M4 čipom: Moć za svakodnevne zadatke Apple je također predstavio novi iPad Air s M4 čipom koji donosi značajno poboljšane performanse u odnosu na prethodni model. Iako M4 čip nije najnoviji u Appleovoj ponudi (prvo mjesto drži aktualni M5), on i dalje nudi impresivne rezultate: do 2,3 puta brže izvođenje zadataka u odnosu na M1 i četiri puta brže 3D renderiranje s ray tracingom. iPad Air sada dolazi s 12 GB RAM-a (umjesto 8 GB), što ga čini idealnim za zahtjevne aplikacije kao što je uređivanje videa. Apple je također uveo Wi-Fi 7 i 5G podršku, što ovaj iPad čini prvim u 'Air' seriji s ovom vrstom povezivosti.



Izvor: Društvene mreže / Autor: Apple