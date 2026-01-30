Prvo ulaganje rumunjskog GapMindera u Hrvatsku: Domaći startup InsiderCX prikupio 1,5 milijuna eura

Platforma InsiderCX, dosad uglavnom usmjerena na privatne zdravstvene ustanove, pokušat će se proširiti i na tržište osiguranja te zdravstvenog turizma

GapMinder, tvrtka za rizična ulaganja s rumunjskom adresom, predvodi rundu financiranja vrijednu 1,5 milijuna eura u InsiderCX (ICX), platformu vođenu umjetnom inteligencijom te osmišljenu za poboljšanje iskustva pacijenata u zdravstvu. Devet godina star VC fond upravlja s više od 130 milijuna eura, raspoređena u dva fonda. Osim u Rumunjskoj, dosad su uz podršku Europske unije ulagali u startupove u Bugarskoj, Moldaviji, Sloveniji i Srbiji. Među onima u koje su investirali su Druid.AI, FintechOS, Veridion, Deepstash, Siena.Cx, TypingDNA, Medicai, Cyscale, SmartDreamers, Machinations, Frisbo i Innoship.io. Fokus im je na projekte u seed fazi, vezane uz umjetnu inteligenciju, B2B SaaS, kibernetičku sigurnost, financijske tehnologije, automatizaciju i analitiku podataka, a ovo im je prvo ulaganje u Hrvatskoj. U novoj investicijskoj rundi sudjeluje i slovenski fond Silicon Gardens, a on je već podržao ICX s pola milijuna eura krajem 2023. godine.

Za što će InsiderCX iskoristiti investiciju? Kako je tportalu rekao Nikola Komes, osnivač i glavni izvršni direktor ICX-a, nove su ulagače upoznali tijekom konferencije u Sloveniji, u sklopu standardnog procesa prikupljanja sredstava, a namjeravaju svoj osnovni poslovni model (B2B SaaS pretplata) proširiti i na zdravstvena osiguranja kojima je bitna kontrola kvalitete u stotinama, ponekad i tisućama ustanova s kojima surađuju. U planu je širenje platforme izvan osnovnih povratnih informacija pacijenata u susjedne vertikale poput zdravstvenog osiguranja, uz istovremeni razvoj rješenja za osiguravatelje i operatere medicinskog turizma, a nastavit će ulagati u naprednu analizu teksta, adaptivne tokove anketa, tijek rada za oporavak usluga i prediktivno sprječavanje odljeva.

Okosnica za razvoj naprednih funkcionalnosti bit će model za distribuciju anketa, a interno ga nazivaju Optimus Time. Taj model temeljem raznih parametara predlaže kanal za pristup pacijentu (WhatsApp / SMS / Viber) i točno vrijeme u kojem mu se šalje poruka. U planu nova tržišta i zapošljavanja 'Na taj način svakome pristupamo individualno i osiguravamo najveću moguću stopu odgovora. Osim toga, koristimo fino ugođene velike jezične modele za analizu sentimenta komentara te analizu podataka iz anketa kroz prirodni jezik, što znači da klijenti mogu 'razgovarati' s podacima', pojasnio je Komes. ICX trenutno ima 13 zaposlenih na puno radno vrijeme i četiri vanjska suradnika raznih profila, od marketinških i prodajnih stručnjaka do svih profila developera i AI inženjera, no planiraju nova zapošljavanja u svim timovima. 'InsiderCX-ova platforma odgovara na jasnu potrebu tržišta i vjerujemo da je tvrtka iznimno dobro pozicionirana za to da pomogne organizacijama u pretvaranju povratnih informacija korisnika u mjerljive poslovne rezultate', istaknuo je Cosmin Ochisor, partner u GapMinder Venturesu. InsiderCX je pokrenut 2022. godine, a nakon što se usredotočio na privatno zdravstvo, prve međunarodne klijente stekao je 2023. Godine 2024. poslovanje je prošireno na dva nova tržišta (uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo) i, kako tvrde, utrostručili su prihod. Danas su prisutni na šest tržišta te obrađuju povratne informacije više od pola milijuna pacijenata godišnje.