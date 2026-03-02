Stručnjaci upozoravaju na novu prijetnju: Evo čime bi Iran mogao udariti

Nakon udara SAD-a i Izraela na ciljeve u Iranu, stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju na povećan rizik od iranske digitalne odmazde usmjerene na američke i izraelske vojne, komercijalne i civilne sustave

Prema procjenama analitičara, već u ranim satima subote zabilježen je niz kibernetičkih operacija koje su se odvijale paralelno s vojnim napadima. Među njima su bili upadi u više internetskih stranica s vijestima, na kojima su objavljene propagandne poruke, kao i hakiranje popularne aplikacije BadeSaba, religijskog kalendara s više od pet milijuna preuzimanja, piše Reuters. >>>Tijek događanja pratite OVDJE<<< Korisnicima aplikacije prikazivane su poruke poput 'Vrijeme je za obračun', uz pozive pripadnicima oružanih snaga da polože oružje i pridruže se civilima. Reuters nije uspio stupiti u kontakt s izvršnim direktorom tvrtke koja stoji iza aplikacije, a američko Zapovjedništvo za kibernetičke operacije (U.S. Cyber Command) nije odmah odgovorilo na upit za komentar. Istodobno je zabilježen nagli pad internetske povezanosti u Iranu.

Sigurnosni istraživač Hamid Kashfi iz tvrtke DarkCell smatra da je napad na aplikaciju BadeSaba bio strateški potez jer je često koriste religiozni i provladini korisnici. Pojedini mediji izvijestili su i o kibernetičkim napadima usmjerenima na iranske državne servise i vojne ciljeve s ciljem otežavanja koordiniranog odgovora Teherana, no Reuters te tvrdnje nije mogao neovisno potvrditi. Analitičari upozoravaju da bi aktualne aktivnosti mogle biti tek uvod u šire operacije. Rafe Pilling, direktor obavještajnih analiza prijetnji u tvrtki Sophos, navodi da bi proiranske skupine i haktivisti mogli pokrenuti napade na ciljeve povezane sa SAD-om i Izraelom, uključujući vojne sustave, kompanije i civilnu infrastrukturu. Takvi napadi mogli bi uključivati ponovno objavljivanje ranije ukradenih podataka, predstavljenih kao da su novi sigurnosni incident, zatim pokušaje kompromitiranja industrijskih sustava dostupnih putem interneta, ali i izravne ofenzivne kibernetičke operacije.

