Deutsche Telekom zatvara praznine u pokrivenosti u Europi pomoću Starlinka izravno na mobitel

Usluge izravne veze na uređaj od Starlinka nadopunjuju i zatvaraju praznine u pokrivenosti gdje tradicionalni mobilni tornjevi dosežu svoja ograničenja

Satelitska veza izravno na mobitel jača pristup "mreža svugdje" i povećava otpornost

Pokretanje planirano za 2028. na nekoliko europskih tržišta Deutsche Telekoma

"Svojim korisnicima dajemo najbolju mobilnu mrežu. Intenzivno ulažemo značajna sredstva u proširenje naše infrastrukture“, rekao je Abdu Mudesir, član Uprave za proizvode i tehnologiju u Deutsche Telekomu.

"Istovremeno, postoje regije gdje je proširenje posebno složeno zbog topografskih uvjeta ili službenih ograničenja. Želimo osigurati pouzdanu povezanost i za naše klijente u tim područjima. Zato strateški nadopunjujemo našu mrežu satelitskom vezom izravno na mobitel. Za nas je jasno: povezanost stvara sigurnost i povjerenje. I mi to isporučujemo. Svuda.“

"Drago nam je što pružamo pouzdanu satelitsku mobilnu povezanost milijunima ljudi u 10 zemalja, u partnerstvu s Deutsche Telekomom", rekla je Stephanie Bednarek, potpredsjednica za prodaju Starlinka.

"Ovaj sporazum bit će prvi takve vrste u Europi koji će lansirati Starlinkovu tehnologiju nove generacije V2, koja će proširiti mogućnosti prijenosa podataka, glasovne komunikacije i poruka osiguravajući širokopojasni internet izravno na mobilne telefone."