Stručnjaci zabrinuti: Prečesto korištenje chatbota utječe na moć rasuđivanja

Sve češća upotreba alata umjetne inteligencije u svakodnevnom radu i učenju potaknula je rasprave o tome kakav dugoročni učinak takva tehnologija ima na ljudske kognitivne sposobnosti. Iako se AI često koristi za pomoć pri pisanju eseja, analizi podataka ili provjeri usklađenosti dokumenata s određenim zahtjevima, dio stručnjaka upozorava da preveliko oslanjanje na takve alate može dovesti do slabljenja kritičkog razmišljanja i sposobnosti samostalnog rješavanja problema.

Zabrinjavajući trend

Ranije ove godine Massachusetts Institute of Technology objavio je istraživanje u kojem se pokazalo da su osobe koje su koristile ChatGPT za pisanje eseja tijekom zadatka imale smanjenu aktivnost u dijelovima mozga povezanim s kognitivnom obradom. Sudionici tog istraživanja također su imali poteškoća s citiranjem vlastitih radova u usporedbi s onima koji nisu koristili AI alate. Istraživači su zaključili da rezultati ukazuju na potrebu ozbiljnog razmatranja mogućeg smanjenja sposobnosti učenja.

U istraživanju je sudjelovalo 54 ispitanika s MIT-a i obližnjih sveučilišta, a njihova moždana aktivnost mjerena je elektroencefalografijom. Sudionici su koristili umjetnu inteligenciju za sažimanje eseja, pronalaženje izvora, poboljšanje gramatike i stila te za generiranje i razradu ideja, iako su neki smatrali da AI u tom posljednjem segmentu nije osobito učinkovit.

Učinak vidljiv i izvan sektora obrazovanja

Slična zabrinutost pojavila se i u zasebnom istraživanju koje su proveli Carnegie Mellon University i Microsoft. Analizirajući navike 319 uredskih radnika koji redovito koriste AI alate, istraživači su utvrdili da veće povjerenje u sposobnosti alata često vodi manjem ulaganju u kritičko razmišljanje. Zaključeno je da, iako generativna umjetna inteligencija može povećati učinkovitost, istodobno može smanjiti angažman i potaknuti dugoročnu ovisnost o tehnologiji na štetu samostalnog razmišljanja.

Slični rezultati zabilježeni su i među školskom populacijom u Ujedinjenom Kraljevstvu. Istraživanje koje je u listopadu objavio Oxford University Press pokazalo je da šest od deset učenika smatra kako je umjetna inteligencija negativno utjecala na njihove vještine povezane sa školskim radom. Ipak, stručnjaci ističu da slika nije jednoznačna. Prema riječima dr. Alexandre Tomescu iz OUP-a, velika većina učenika navodi da im je AI pomogao u razvoju barem jedne vještine, poput rješavanja problema, kreativnosti ili ponavljanja gradiva, iako dio njih priznaje da im je tehnologija učinila izvršavanje zadataka prelaganim.