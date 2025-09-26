NEOBIČNO OBJAŠNJENJE

Von der Leyen briše poruke 'zbog memorije', tech stručnjaci skeptični: 'Nismo u 90-ima'

26.09.2025 u 08:07

Europska komisija tvrdi da predsjednica Ursula von der Leyen automatski briše poruke s mobitela kako bi oslobodila prostor. Međutim to je objašnjenje izazvalo salve podsmijeha tehnoloških stručnjaka

'Brisati poruke radi prostora zvuči simpatično, ali teško je povjerovati u to. Ovo nisu devedesete', komentirao je za Politico Lukasz Olejnik, istraživač s King’s College Londona i stručnjak za kibernetičku sigurnost.

'SMS-ovi gotovo ništa ne zauzimaju kad je riječ o prostoru. Trebali biste imati stotine tisuća poruka da to postane problem', dodao je belgijski 'bijeli haker' Inti De Ceukelaire, nazvavši obrazloženje Komisije 'nedovoljno dobrim argumentom'. 'Zašto jednostavno ne uzme mobitel s više prostora za pohranu?' kaže Francisco Jeronimo iz IDC-a Europe.

Polemika je izbila nakon otkrića da je izbrisan SMS koji je prošle godine Von der Leyen dobila od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, u kojem je tražio da blokira trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom. Komisija je to potvrdila odgovarajući na novinarski zahtjev za pristup dokumentima.

Na pitanje novinara glasnogovornik Komisije Olof Gill rekao je: 'Poruke se automatski brišu nakon nekog vremena, jednostavno radi prostora.' Dodao je i šalu: 'Inače bi se mobitel zapalio.' Njegov kolega Balazs Ujvari priznao je da takva praksa smanjuje rizik od curenja podataka, ali je ponovio da se radi i o 'efikasnom korištenju memorije'.

Sigurnost da, prostor ne

Istina je da se mnogi korisnici bore s nedostatkom prostora na telefonima, ali krivci su uglavnom fotografije i videozapisi, a ne SMS-ovi. 'Tekstualne poruke zauzimaju gotovo ništa. Problem nastaje tek s videozapisima ili glasovnim porukama', ističe Jeronimo.

Komisija je još 2020. godine predložila zaposlenicima Signal kao aplikaciju za službenu komunikaciju, a 2022. godine savjetovala je korištenje opcije nestajućih poruka radi veće sigurnosti. 'To je logično – ako netko poput Von der Leyen izgubi mobitel ili mu ga netko hakira, rizik od curenja podataka je ogroman', objašnjava Jeronimo.

No brisanje poruka otvara i ozbiljno pitanje transparentnosti. Von der Leyen se već našla na udaru kritika u aferi 'Pfizergate' jer njezina razmjena SMS-ova s izvršnim direktorom Pfizera Albertom Bourlom o nabavi cjepiva nije arhivirana.

Europska pučka pravobraniteljica i dalje istražuje taj slučaj, a ovoga je tjedna pokrenula novu istragu upravo zbog izbrisane Macronove poruke. 'Automatsko brisanje ima smisla za sigurnost, ali nikako za javnu odgovornost i transparentnost', zaključuje Olejnik.

