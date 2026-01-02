NAGLI RAST

Cijene memorije lete u nebo, pripremite se na skuplje laptope i mobitele

Miroslav Wranka

02.01.2026 u 13:23

Izvor: Freepik / Autor: Dmytro Sheremeta
Kupci će vjerojatno morati odlučiti hoće li platiti više, prihvatiti manje snažan uređaj ili odgoditi kupnju

Cijena mnogih uređaja koje koristimo mogla bi bi biti povećana tijekom ove godine jer se cijena RAM-a - nekada jedne od najjeftinijih računalnih komponenti - više nego udvostručila od listopada 2025.

Do naglog porasta cijene došlo je zbog eksplozivnog rasta podatkovnih centara koji pokreću umjetnu inteligenciju, a koji također trebaju RAM. Zbog neravnoteže između ponude i potražnje svi ćemo plaćati više.

Proizvođači često odlučuju prihvatiti mala povećanja troškova, ali velika obično bivaju prebačena na potrošače. Ova povećanja neće biti mala. Stoga treba očekivati kako će poskupjeti sve što koristi RAM ili memoriju za pohranu. RAM (memorija s nasumičnim pristupom) služi za pohranu računalnog koda dok koristite uređaj. To je ključna komponenta gotovo svake vrste računala.

Povećanje cijena moglo bi dovesti do smanjenja potražnje tijekom ove godine. Dobavljači se zasad oslanjaju na zalihe kako bi držali povećanja na razini udvostručenja. Ali, oni s manjim zalihama bili su prisiljeni na peterostruka, pa i veća povećanja cijena.

tportal
Izvor: EPA / Autor: Mauritz Antin

Zbog AI-ja

Porast izgradnje kapaciteta za umjetnu inteligenciju glavni je čimbenik koji potiče potražnju za računalnom memorijom trenutno. Konkretno, Amazon, Google i drugi sve više traže memoriju visoke propusnosti. Narudžbe već sežu u 2027. godinu, a proizvođači ne mogu držati korak na sadašnjoj razini proizvodnih kapaciteta.

Micron, jedan od najvećih proizvođača RAM-a, u prosincu je najavio kako će prestati prodavati svoju marku Crucial kako bi se usredotočio na potražnju za umjetnom inteligencijom. Smanjena dostupnost omogućila je podizanje cijena, u pojedinim slučajevima agresivno. Tomu se zasad ne nazire kraj.

U osobnim računalima memorija obično čini 15 do 20 posto ukupnih troškova. Trenutne cijene su to pogurale prema 30 do 40 posto. Tipično prijenosno računalo sa 16 GB RAM-a moglo doživjeti porast troškova proizvodnje za 40 do 50 američkih dolara u ovoj godini.

Smanjenje trgovačkih marži to uglavnom ne može pokriti, pa cijene rastu. Slično će biti i s pametnim telefonima. Kupci će vjerojatno morati odlučiti hoće li platiti više, prihvatiti manje snažan uređaj ili odgoditi kupnju, piše BBC.

