Cijene memorije lete u nebo, pripremite se na skuplje laptope i mobitele

Kupci će vjerojatno morati odlučiti hoće li platiti više, prihvatiti manje snažan uređaj ili odgoditi kupnju

Cijena mnogih uređaja koje koristimo mogla bi bi biti povećana tijekom ove godine jer se cijena RAM-a - nekada jedne od najjeftinijih računalnih komponenti - više nego udvostručila od listopada 2025. Do naglog porasta cijene došlo je zbog eksplozivnog rasta podatkovnih centara koji pokreću umjetnu inteligenciju, a koji također trebaju RAM. Zbog neravnoteže između ponude i potražnje svi ćemo plaćati više.

Proizvođači često odlučuju prihvatiti mala povećanja troškova, ali velika obično bivaju prebačena na potrošače. Ova povećanja neće biti mala. Stoga treba očekivati kako će poskupjeti sve što koristi RAM ili memoriju za pohranu. RAM (memorija s nasumičnim pristupom) služi za pohranu računalnog koda dok koristite uređaj. To je ključna komponenta gotovo svake vrste računala. Povećanje cijena moglo bi dovesti do smanjenja potražnje tijekom ove godine. Dobavljači se zasad oslanjaju na zalihe kako bi držali povećanja na razini udvostručenja. Ali, oni s manjim zalihama bili su prisiljeni na peterostruka, pa i veća povećanja cijena.