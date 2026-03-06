Nvidia je 'pojela' tržište grafičkih kartica za osobna računala

Prema tržišnim podacima koje je objavio Jon Peddie Research (JPR) za četvrto tromjesečje 2025. godine, AMD-ov tržišni udio na tržištu grafičkih kartica za osobna računala pao je na znatno manje od 10 posto. Intel praktički ne postoji. Ostatak - preko 90 posto - sada drži Nvidia.

Godinama su tržište grafičkih kartica za osobna računala činila tri velika igrača: Nvidiju, AMD i, u manjoj mjeri, Intel. Ti su dani prošli.

Izvješće JPR-a nadopunjuje drugo izvješće objavljeno ranije ovog tjedna koje je uključivalo integriranu PC grafiku, a koje je također istaknulo porast grafičkih jezgri koje se ugrađuju u radne stanice i podatkovne centre.

Sveukupno, ukupne isporuke dodatnih kartica porasle su za 36 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ali novi podaci, iz četvrtog tromjesečja 2025., također su pokazali sekvencijalni pad isporuka kartica od 11,5 posto u odnosu na treće tromjesečje.

To je neobično pošto je sezona blagdanskih rasprodaja u četvrtom tromjesečju vrijeme kada prodaja obično doseže vrhunac.

JPR je sekvencijalni pad pripisao rastućim cijenama povezanim s troškovima memorije i carinama.

Postotak stolnih računala s uključenim zasebnim grafičkim karticama pao je na 55 posto (-12,3 posto) u odnosu na treći kvartal 2025.. Kad su ih kupovali, potrošači su favorizirali Nvidiju. Njen je tržišni udio dosegnuo 94 posto.

AMD je skliznuo za 1,6 posto na razini kvartala, ali su izgubili dosta tržišnog udjela tijekom godine. Intel se jedva drži među prva tri.

AMD je od 2024. signalizirao kako neće juriti Nvidiju u vrhunskim GPU-ima, već će se usredotočiti na šire tržište. Proteklu su godinu proveli u preispitivanju hoće li podržati svoje starije vodeće GPU-ove, piše PC World.